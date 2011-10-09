4000 واحد مسکن روستایی در گلستان نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر یکشنبه در گفتگویی خبری افزود: این تعداد مسکن روستایی در طرح هجرت شناسایی شده اند.

وی افزود: مددجویان با معرفی به دهیاری ها برای کسب پروانه ساختمان اقدام نموده و در همین راستا برای عقد قرارداد به بانکها معرفی می شوند که تاکنون 354 نفر آنان وام نوسازی مسکن را دریافت و شروع به کار کرده اند.

وی اظهار داشت: میزان سرانه وام پرداختی به مددجویان تا سقف 100 میلیون ریال استکه از محل تسهیلات ویژه طرح نوسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن تامین می شود.



رحمانی با اشاره به ساخت مسکن روستایی از سوی این نهاد طی سال 1389 بیان داشت: در سال گذشته تعداد 164 واحد مسکونی روستایی از محل وام بنیاد مسکن ساخته و تحویل مددجویان داده شده است.

وی افزود: علاوه بر آن از سوی کمیته امداد امام (ره) مبلغی بالغ بر 120 میلیون ریال مساعدت بلاعوض برای ساخت مسکن روستایی به مددجویان شده است.



رحمانی با اشاره به طراحی 15 سری نقشه ساختمان از سوی این نهاد که به تائید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رسیده است گفت: کمیته امداد با در اختیار قرار دادن نقشه های فوق به مددجویان خود با حذف هزینه تهیه نقشه به آنان کمک کرده و بر طبق مصوبات دولت مددجویان تحت حمایت از پرداخت هزینه عوارض صدور پروانه ساختمان معاف هستند.