شناسایی 1600 واحد صنفی متخلف در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن تقوی پیش از ظهر یکشنبه در همایش پلیس، امنیت، اصناف از فعالیت 65 اتحادیه صنفی فعال در مرکز استان خبر داد و گفت: همایش پلیس، امنیت و اصناف، در هفته نیروی انتظامی در تمامی شهرهای مازندران برگزار می شود.

وی از اچرای طرح سرکشی و نظارت بر صنوف استان طی 12 مرحله در استان خبر داد و گفت: هزار و 617 مورد گزارش مردمی از صنوف استان در ششماهه نخست امسال به این معاونت واصل شده است.

تقوی، از نصب دوربین های مدار بسته و شیشه های ضد گلوله با همکاری اتحادیه طلا و جواهرفروشان ساری در سطح جواهر فروشی های ساری خبر داد و گفت: سرقت در بازار مازندران در نیمه نخست امسال کاهش یافت.

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی افزود: امنیت امروز جامعه به برکت خونهای پاک شهدا در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

وی اظهار داشت: امانت و میراث گرانبهایی که از شهدا تحویل گرفته باید به خوبی مراقبت شود.

رئیس پلیس مازندران با اشاره به اینکه سستی و درنگ در رسالت خطیر پاسداری سبب تشویش آرمانهای ناب انقلاب می شود، تصریح کرد: نقش اصناف و بازایان در حفظ حریت و پاسداری از ارزشهای ناب اسلامی ضروری است.

مسکنی یادآور شد: نقش اصناف و بازاریان در دوران قبل از انقلاب، دوران دفاع مقدس و سازندگی پس از جنگ بسیار مفید بوده است.

وی از حضور به موقع اصناف و بازاریان استان در مناسبت های مذهبی و دینی قدردانی کرد و گفت: حضور جوانان بازاری در مساجد بازارها بیشتر تا روحیه معنویت جوانان تقویت شود.

به گزارش مهر، در پایان از اتحادیه های فعال مرکز مازندران با اهدا لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد.