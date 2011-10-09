بیشترین کمک به سومالی از فارس انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ابراهیمی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته مقابله با بلایایی طبیعی افزود: هلال احمر استان فارس در بحث کمک به مردم سومالی 500 میلیون تومان جمع آوری کرد که با این رقم که تنها از طریق صندوقهای هلال احمر جمع شد رتبه اول کشور را به دست آورد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام حج نیز گفت: در سال جاری بحث پزشکی و بهداشتی کاروانها بر عهده هلال احمر قرار گذاشته شد که در این راستا فعالیتهای مختلفی انجام و پیش بینیهای لازم صورت گرفت.

در ادامه این نشست معاون آموزش و پژوهش هلال احمر استان فارس افزود: عدم اطلاع کافی از نکات کلیدی، نوع برخورد در زمان بروز بلایای طبیعی باعث بروز خسارتهای مختلفی می شود که در این میان باید اطلاعات عمومی مردم افزایش داده شود.

محمد صادق کشفی نژاد تصریح کرد: طی هفته مقابله با بلایای طبیعی برنامه های مختلف آموزشی در جهت بالا بردن سطح اطلاعات شهروندان ارائه خواهد شد که در این میان برگزاری مانور عملیات امداد و نجات در بافت فرسوده شیراز و مانور استانی هلال احمر با حضور 23 گروه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری کلاسهای کوتاه مدت آموزشی و تخصصی، رژه خودروها و امکانات هلال احمر فارس، برگزاری نمایشگاه توانمندیهای جمعیت هلال احمر و... از دیگر برنامه های این هفته به حساب می آید.