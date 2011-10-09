مامور فداکار زنجانی در راستای حفظ امنیت جان خود را نثار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از حافظان نظم و امنیت در زنجان عصر روز شنبه در درگیری با یکی از قاچاقچیان سابقه دار مواد مخدر به درجه رفیع شهدات نایل آمد

گروهبان یکم بهزاد جعفری در حین گشت زنی در سطح شهر در شهر خرمدره از طریق یک شهروند مطلع می شود یک قاچاقچی مواد مخدر در اطراف میدان مادر در حال توزیع مواد مخدر هستند.

این مامور وظیفه شناس به محض اطلاع از موضوع جهت بررسی دقیق خبر عازم محل مذکور می شود.

گروهبان یکم جعفری پس از رویت قاچاقچی مواد مخدر با هوشیاری، متهم را شناسایی و جهت بررسی دقیق با رعایت حقوق شهروندی و با نهایت رافت و مهربانی به آنها نزدیک می شود که این متهم بلافاصله با چاقو به سمت مامور حمله ور شده و با ضربه چاقو نام برده را از ناحیه سینه مجروح و از محل متواری می شود.

این مامور وظیفه شناس در راه انتقال به بیمارستان شهید و در شب میلاد امام هشتم به دیدار معبود شتافت و در این خصوص بلافاصله شناسایی و دستگیری متهم اصلی و همدستان وی در دستور کار ویژه پلیس قرار می گیرد و در کمتر از چند ساعت شبانه قاتل در یکی از باغات اطراف تهران دستگیر و جهت سیر مراحل قضایی به شهرستان خرمدره استان زنجان منتقل شد. این متهمان سابقه دار است.