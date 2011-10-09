رئیس جدید دانشگاه باقرالعلوم(ع) معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه باقرالعلوم(ع) که پیش از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد، لوح تقدیر از سوی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه به حجت الاسلام ارسطا، رئیس قدیم این دانشگاه اهدا شد.
در این لوح تقدیر آمده است: دفتر تبلیغات اسلامی که با درایت و دوراندیشی امام راحل تاسیس و در ادامه از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بهرهمند شد به سان چشمه ساری است که با معارف قرآن و اهل بیت(ع) تشنگان را سیراب میسازد و البته این همه با تلاشهای عالمانه و اندیشمندانه علمای بزگوار که سالهای عمر خود را مصروف داشتهاند به دست آمده است.
همچنین در این مراسم حکم حجت الاسلام مریجی، رئیس جدید این دانشگاه قرائت شد.
در این حکم آمده است انتظار می رود با اهتمام جدی به فعالیتهای دانشگاه باقرالعلوم(ع) و موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) در ارتقای علوم انسانی با عطف توجه شایسته به نیازهای تبلیغی فرهنگی با ایجاد و گسترش آموزشهای رسمی و تخصصی تبلیغ، توسعه آموزشهای آزاد با محوریت دانش افزایی طلاب و روحانیون به مباحث روز و توان افزایی آنان در غلبه بر فرق انحرافی، تلاش جهت ارتقای کیفی و کمی آموزشهای حوزوی خواهران در زمینهها و گرایشهای مختلف با شناسایی ظرفیت های جدید آموزشی و با جذب استادان نخبه، با انگیزه و کارآمد و بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی موفق و موید باشید.
همچنین لوح تقدیری از سوی استادان دانشگاه باقرالعلوم(ع) به حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، رئیس قدیم این دانشگاه اهدا شد.
قم - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم روسای قدیم و جدید دانشگاه باقرالعلوم(ع) تودیع و معارفه شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه باقرالعلوم(ع) که پیش از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد، لوح تقدیر از سوی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه به حجت الاسلام ارسطا، رئیس قدیم این دانشگاه اهدا شد.
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