محسن بنگر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تصمیم من برای جدایی از سپاهان در نیم فصل رقابتهای لیگ برتر کاملا جدی است، چون هم من و هم لوکا با مدیر عامل باشگاه جلسه داشتیم و به هیچ نتیجه و تفاهمی برای ادامه همکاری وکار با یکدیگر نرسیده ایم.

وی افزود: تنها دلیل من برای نماندن در سپاهان، لوکا و دستیار وی است وگرنه من نه با مسئولان باشگاه مشکلی دارم و نه با هواداران. تیم سپاهان. در حال حاضر فکر می کنم که تصمیمی که پیش از شروع رقابتهای لیگ برتر برای نرفتن از سپاهان گرفتم، اشتباه بوده است.

مدافع تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد: متاسفم که برخی از رسانه ها به دروغ و نقل قول از نوشتند که من تیم را بسته ام. من 8 سال از عمرم را برای سپاهان بازی کردم و بر روی این تیم تعصب زیادی دارم. از سید جلال حسینی بپرسید که چه کسی به او و مدیر برنامه هایش زنگ زد و از وی خواست که در سپاهان بماند و به پیشنهادهای دیگرش فکر نکند؟ چه کسی با محرم نویدکیا تماس گرفت و از وی خواست که مانع ازهم پاشیدن تیم شده و با بازیکنان برای ماندن صحبت کند؟

وی همچنین ادامه داد: رحمان احمدی جواب تلفن باشگاه را نمی داد، من بودم که از ترکیه بارها با موبایل شخصی خودم تماس گرفتم و از رحمان خواستم که به پرسپولیس یا تیمهای دیگر نرود. با اشجاری تماس گرفتم و از وی خواستم که به پیشنهاد پرسپولیس و تیمهای دیگر جواب منفی داده و به سپاهان بیاید.

مدافع تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد: در مجموع با توجه به شرایطی که وجود دارد و حضور لوکا و دستیارش در سپاهان، دیگر ماندن من به صلاح نیست و در نیم فصل رقابتهای لیگ برتر قطعا از این تیم جداخواهم شد.

بنگر در خصوص مطالب برخی از رسانه ها مبنی بر اینکه وی به برخی از لیدرها و تماشاگران خط داده که پس از تمرین روز شنبه تیم سپاهان به سمت لوکا و دستیارش هجوم ببرند گفت: من کاملا این موضوع را تکذیب می کنم و هیچ صحبتی با لیدرها و برخی از تماشاگران نداشته و به آنها خط نداده ام چون تماشاگران و هواداران سپاهان خودشان، عاقل و با شعور هستند و کاملا درک می کنند که حق با چه کسی است؟