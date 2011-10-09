مسجد باید محور شهرسازی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مهدوی کنی در آیین گشایش مجتمع مذهبی، فرهنگی امام رضا(ع) در منطقه 7 با تبریک ولادت ثامن الحجج (ع) گفت: احداث این مجتمع از برکات وجود امام رضا (ع) است که خداوند این توفیق را به دکتر قالیباف و مجموعه شهرداری تهران داده که مساجد متعددی در سطح شهر ساخته اند که باقیات و صالحات آن برایشان خواهد ماند.

وی با بیان این که در گذشته ابتدا مسجد را بنا می کردند، سپس بازارها، خانه ها، کاروان سراها، مدارس علوم دینی و محل های کسب و کار را دور آن می ساختند، تصریح کرد: مسجد امام در اصفهان از این جمله است. در گذشته مسجد محور بوده است اما متاسفانه در ابتدای انقلاب در ساخت و ساز ها توجه به این نشد و برای بسیاری از شهرها و شهرک هایی که احداث شد مسجد نساختیم، حتی زمین مناسبی را هم برایش در نظر نگرفتیم آن وقت است که مومنان می آیند و می بینند در آنجا مسجدی وجود ندارد و آنجا است که یا باید خانه ها خراب شود و یا مسجد را در جایی پشت جبهه ایجاد کنند .

آیت الله مهدوی کنی گفت: این موضوع باید در فکر وزارت مسکن و شهرداری ها باشد که در نقشه ها ابتدا مسجد را ترسیم کنند سپس شهر و شهرک بسازند .

رئیس مجلس خبرگان در ادامه به جایگاه مسجد اشاره کرد و گفت: خداوند در قرآن کریم می فرماید اولین خانه ای که ما برای مردم ساختیم آن خانه ای است که در کعبه ساخته شده و آن خانه ای مبارک و منشا هدایت و راهنمایی مردم است ، من این طور برداشت می کنم که خانه مردم مسجد است مفهوم جمله گفته شده این است که خانه های دیگر بعد از آن ساخته شده اند و تمام این ها شعبه های همان خانه اند و لذا شما وقتی نماز می خوانید رو به کعبه بایستید و اتصالتان را با خانه اصلی قطع نکنید و این خاصیت مسجد است.

وی افزود: با توجه به اینکه مسجد متعلق به مردم است لذا امام جماعت مسجد را نیز خود مردم باید بخواهند و همان طور که در فتوای حضرت امام (ره) وجود دارد متولی مسجد خود مردم هستند و مردم باید آن را اداره کنند . امام(ره) می فرمودند "بگذارید مسجد را خود مردم اداره کنند و آن را دولتی نکنید".

آیت الله مهدوی کنی در ادامه اظهار کرد: در مسجد هر کسی که زودتر وارد شد باید در صف اول نماز قرار گیرد ولو اینکه او یک انسان فقیر یا بچه باشد . اگر بروید و به او بگویید که فلان مقام آمده و جای او را بگیرید ، اگر آن مقام مد نظر در جای آن انسان فقیر یا بچه نماز بخواند نمازش باطل است.

به گفته رئیس مجلس خبرگان مساجد باید همه مشکلات مردم را رفع کنند همان طور که در اوایل انقلاب مشکلات زمان جنگ در مسجد ها رفع می شد.

وی ادامه داد: در زمان جنگ حضرت امام فرمودند "همه مساجد با امام جماعت هایشان مرکز حفظ انتظامات شوند " بنده که به عنوان رئیس کمیته یا همان نیروی انتظامی شدم در آن زمان هیچ نیرویی به غیر از کمیته نبود که مملکت را حفظ کند ، امام هم فرمودند "امام جماعت ها مساجد را رهبری کنند" و مردم از همین مسجد ها به میدان رفتند.

آیت الله مهدوی کنی خاطرنشان کرد: حتی امام جماعت ها خودشان به جبهه می رفتند ما شهدایی روحانی کم ندیدیم و به نسبت تعداد روحانیت شهدای ما زیاد است .

وی در ادامه با بیان این که باید قدر مساجد را بدانیم تصریح کرد: پیغمبر (ص) فرموده اند "هر کس همسایه مسجد باشد و نماز جماعت را تا سه روز پشت سر هم در مسجد نخواند خداوند او را لعنت می کند ".

رئیس مجلس خبرگان اضافه کرد: با همه مشکلاتی که در مملکت وجود دارد که خود من هم قبول دارم ولی به تصدیق اساتیدی که حتی مذهبی هم نبودند اما می گفتند بعد از هشت سال جنگ شما روحانیون، امام خمینی (ره) و بعد ایشان مقام معظم رهبری حتی یک وجب از خاک ایران را ندادید در حالیکه ناصر الدین شاه و شاه های دیگر هر کدامشان در زمان خود بخشی از کشور را دادند ولی زنده باد خمینی (ره) که یک وجب از خاک ایران را نداد . این بیان استاد دانشگاهی است که مذهبی نبود بنا بر این باید قدر علما را بدانید و ما هم باید قدر خودمان را بدانیم و در راهی که خدا خواسته قدم برداریم .

آیت الله مهدوی کنی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک ولادت امام رضا(ع) به کتابی که فرزند مرحوم نخودکی اصفهانی پیرامون زندگی پدر نوشته است اشاره کرد و گفت : فرزند مرحوم نخودکی اصفهانی در این کتاب نوشته است پدرم شب هایی که در صحن انقلاب عبادت می کردند مکاشفه ای برایش رخ داد ، دیدند که حضرت امام رضا (ع) در راه وردی ایستاده اند و زائرانی که وارد حرم می شوند با اینکه بعضی از آن ها اشکال مختلفی داشتند حتی شبیه انسان هم نبودند ولی حضرت به تمام آن ها توجه می کرد و دست بر سر و روی آن ها می کشید که این نشان از محبت امام رضا(ع) نسبت به همه است از این رو مرحوم نخودکی وصیت کردند در همان جایی که حضرت ایستاده بودند و مکاشفه را دیده بودند دفنش کنند که همه زائران امام رضا(ع) پایشان را روی قبر ایشان بگذارند و وارد شوند.

وی ادامه داد : امام رضا(ع) امام رئوفی است و همه به ایشان توجه داریم و این برکتی است که خداوند امام رضا (ع) را به ما ایرانیان عنایت فرموده ، از دیگر برکات وجود امام رضا (ع) این بوده که در مسیر راه ایشان هم اکنون مساجد بسیاری ساخته شده است.

وی گفت : امیدوارم همه شما توفیق زیارت و توسل به امام رضا(ع) را پیدا کنید، زیرا ایشان فرمودند هر کس من را زیارت کند من هم در چند جا به زیارتش خواهم رفت.

آیت الله مهدوی کنی همچنین در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: در محله ها علاوه بر مدرسه، ورزشگاه، فرهنگسرا و سینما باید مسجد احداث شود و شهرداری ها و دولت باید اعتباری را برای ساخت مساجد در نظر بگیرند تا مساجد احداث شوند ، چشم و چراغ محله شوند و سپس دیگر امکانات دور مسجد ایجاد شود .



