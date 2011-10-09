فروش 180 میلیارد ریالی اموال غیر منقول سازمان تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی از فروش و تعیین تکلیف بی سابقه اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در 6 ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، اظهارداشت: در 6 ماهه سال جاری با تعیین تکلیف 335 فقره پرونده اموال غیرمنقول قریب به 180 میلیارد ریال فروش داشته ایم که معادل کل فروش اموال غیرمنقول در سال گذشته بوده است.

محمدی افزود: این میزان فروش اموال غیرمنقول در 2 دهه گذشته بی سابقه بوده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بیش از 500 میلیارد ریال افزایش یابد. طی 10 سال گذشته این سازمان قریب به 726 میلیارد ریال فروش اموال غیرمنقول داشته است.

وی با اشاره به وظیفه این سازمان در تعیین تکلیف اموالی که به انحاء مختلف به تملک دولت درآمده اند، تصریح کرد: عموما اموال غیر منقول این سازمان املاک وثیقه ای هستند که توسط محاکم قضایی ضبط شده است و این سازمان در راستای حمایت از نیت خیرخواهانه وثیقه گذاران و ایجاد شرایطی که بیش از این زیان نبینند، اکثریت اموال غیرمنقول را به صاحبان وثیقه واگذار می نماید تا ضمن احقاق حقوق دولت، مردم، شاکیان رضایت وثیقه گذاران نیز کسب شود.

محمدی فروش اموال منقول را در 6 ماهه سال جاری قریب به 340 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: با ایجاد ساختار مناسب و تصویب قوانین لازم، آمادگی فروش اموال مازاد دولت را داریم تا ضمن اجرای صحیح این مهم صرفه جویی قابل توجهی را بدون ایجاد سازمانی دیگر در هزینه های تعیین تکلیف این اموال برای دولت به ارمغان آوریم.