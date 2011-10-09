به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان درباره گمانه‌زنی برخی از رسانه‌ها درباره بازیکن دوپینگی لیگ برتر گفت: گمانه‌زنی‌ها نادرست است و نباید هیچ نامی مطرح شود. برخلاف ادعای مطرح شده که ماده دوپینگ از طریق خون یافت شده باید بگویم اصلا اینطور نیست چرا که ماده "ناندرلون" است که در ادار یافت شده و هیچ ربطی به خون ندارد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال که با سایت رسمی این فدراسیون گفتگو می کرد، همچنین افزود: حتی در رسانه‌ها گفته شده که ماده کشف شده در خون بازیکن در فهرست امسال فیفا برای دوپینگ قرار ندارد که کاملا نادرست است و ماده ناندرلون سال‌های سال است که در فهرست مواد ممنوعه فیفا قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم رسانه‌ها از گمانه‌زنی‌های بی مورد بپرهیزند، چرا که ما براساس قوانین و پس از اثبات وجود ماده در ادارا بازیکن نام او را اعلام می کنیم.

رئیس کمیته پزشکی درباره برگزاری سمینار آموزشی این کمیته گفت: سمینار آموزشی کنترل دوپینگ و مسائل پزشکی پنجم آبان در استان گیلان برگزار می شود، البته مدرسین این سمینار هنوز مشخص نشده‌اند و طی روزهای آینده اسامی آنها اعلام خواهد شد.