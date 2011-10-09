به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای پرس سینه قهرمانی استان قم به مناسبت گرامیداشت ایام میلاد با سعادت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و دهه کرامت و همچنین در پیش بودن هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار می شود.



برای همین منظور کمیته پرس سینه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم برای برگزاری مطلوب این رقابت ها در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برنامه ریزی کرده است که امیدوار است در برگزاری آن موفق عمل کند.



با برنامه ریزی صورت گرفته توسط این کمیته، رقابت های پرس سینه قهرمانی استان قم از صبح روز جمعه بیست و دوم مهر ماه در سالن شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم با شرکت مدعیان در اوزان و دسته‌‌های مختلف برگزار خواهد شد.



ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از مسابقات پرس سینه قهرمانی قم در 9 وزن با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و احتمالا با توجه به حضور ورزشکاران فعال باشگاه های مختلف استان قم مسابقات جذابی بین شرکت کنندگان برگزار می‌شود.



ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات در پیکارهای رده های سنی نوجوانان و جوانان برای کسب عناوین برتر، در اوزان 53، 59، 66، 74، 83، 93، 105، 120 و به اضافه 120 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



البته یک تفاوت در اوزان پیکارهای نوجوانان و جوانان با اوزان رقابت های بزرگسالان و پیشکسوتان وجود دارد و تفاوت این است که رقابت در وزن 53 کیلوگرم تنها در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود و شرکت کنندگان دو رده سنی دیگر در دیگر اوزان رقابت می کنند.



اما رقابت‌های قهرمانی پرس سینه قم در حالی این هفته برگزار می‌شود که در سال‌های اخیر ورزشکاران مستعد و شاخص این رشته در قالب تیم ملی پرس سینه کشورمان در مسابقات آسیایی موفقیت‌های ارزشمندی را به دست آورده‌اند.



آخرین موفقیت ورزشکاران پرس سینه قم به موفقیت در مسابقات پرس سینه قهرمانی آسیا در کشور تایوان در سال 2011 باز می‌گردد که تیم ملی پرس سینه با اقتدار به عنوان قهرمانی آسیا در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان و بزرگسالان دست یافت.



قهرمانی تیم ملی در این مسابقات در سایه درخشش ورزشکاران قمی رشته پرس سینه رقم خورد و طی آن نمایندگان قمی در این رقابت‌ها سه ورزشکار بودند که در دسته‌های 93 کیلوگرم، 105 کیلوگرم و 120 کیلوگرم موفق به کسب سه نشان برنز شدند.



در این رقابت‌ها محمدجواد بابایی در دسته 93 کیلوگرم با وجود توانمندی و شایستگی فراوانی که برای کسب مدال‌های طلا و نقره داشت، در نهایت به مقام سوم دست یافت و صاحب گردن آویز برنز پیکارهای پرس سینه قهرمانی آسیا شد.



همچنین در دسته 105 کیلوگرم این مسابقات مرتضی دلیری فرد از ورزشکاران بسیار خوب پرس سینه قم عضو تیم ملی کشورمان بود که در جدال با حریفان خود در نهایت در جایگاه سوم ایستاد و موفق به کسب نشان برنز دیگری برای تیم ایران شد.

سومین نشان برنز این مسابقات برای ورزشکاران اعزامی از استان قم را جواد رئیس میرزایی کسب کرد که در جدال با حریفان خود در پیکارهای دسته 120 کیلوگرم عملکرد موفقی داشت و توانست نشان برنز این رقابت‌ها را کسب کند.



تیم ملی کشورمان به مربیگری مجید تلخابی چهره نامدار ورزش قوی‌ترین مردان، پاورلیفتینگ و پرس سینه قم با کسب عناوین و افتخارات ورزشکاران مستعد خود توانست با کسب 25 مدال طلا، نقره و برنز بالاتر از ژاپن و چین تایپه در جایگاه نخست و بر سکوی قهرمانی پیکارهای پرس سینه قهرمانی قاره کهن قرار بگیرد.