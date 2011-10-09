جشن دانش آموختگان ممتاز دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان شرکت در مراسم دانش آموختگی ممتازان سال تحصیلی 90-89 می بایست دانش آموختگان این سال تحصیلی باشند که می توانند به همراه یک نفر از بستگان درجه اول ( پدر، مادر، همسر و فرزند) خود در این مراسم حاضر شوند.

حضور در این جشن که آبانماه سال جاری برگزار می شود رایگان است و هزینه آن از طرف کانون دانش آموختگان تامین می شود.

در صورتیکه دانش آموختگان دارای ویژگی خاصی از جمله ثبت اختراع، نخبگی، کسب مقام در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی، رتبه برتر کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موارد باشند می توانند اطلاعات خود را در سایت کانون دانش آموختگان به نشانی www.aiau.ir درج کنند.