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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

برای ورودیهای 90-89/

جشن دانش آموختگان ممتاز دانشگاه آزاد برگزار می شود

جشن دانش آموختگان ممتاز دانشگاه آزاد برگزار می شود

کانون دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری جشن دانش آموختگان برگزیده و ممتاز سال تحصیلی 90-89 این دانشگاه در آبانماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان شرکت در مراسم دانش آموختگی ممتازان سال تحصیلی 90-89 می بایست دانش آموختگان این سال تحصیلی باشند که می توانند به همراه یک نفر از بستگان درجه اول ( پدر، مادر، همسر و فرزند) خود در این مراسم حاضر شوند.

حضور در این جشن که آبانماه سال جاری برگزار می شود رایگان است و هزینه آن از طرف کانون دانش آموختگان تامین می شود.

در صورتیکه دانش آموختگان دارای ویژگی خاصی از جمله ثبت اختراع، نخبگی، کسب مقام در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی، رتبه برتر کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موارد باشند می توانند اطلاعات خود را در سایت کانون دانش آموختگان به نشانی www.aiau.ir درج کنند.

کد مطلب 1428332

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