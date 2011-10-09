ناگفته ها به روایت تصویر؛ از مشت پلیس تا زخمهای گرسنگی

اولین عکس امروز مربوط به مشکلات حرفه روزنامه نگاری و عکاسی خبری است.

این عکس در آتن تهیه شده و خبرنگاری را به تصویر کشیده که برای تهیه عکس خبری مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته است.

دومین تصویر امروز مربوط به ادامه اعتراضات مردم آمریکا به سیاستهای نابرابر اقتصادی در این کشور است.

روز گذشته نیز آمریکا شاهد اعتراضات موسوم به "تسخیر وال استریت" بود. این اعتراضها به شدت در حال گسترش است به طوری که دیروز 70 شهر آمریکا شاهد برگزار تظاهرات اعتراضی بود.

سومین تصویر امروز مربوط به گسترش قحطی در کشور کره شمالی است.

کشور کره شمالی به دلیل روبرو بودن با تحریمهای بین المللی با مشکلات زیادی همچون قحطی و کمبود مواد غذایی مواجه است.

تصویر بعدی مربوط به برگزاری تظاهرات ضد جنگ در کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و انگلیس در سالگرد دهمین سال حمله به افغانستان است.

مردم در این تظاهراتها عموما پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر روی آنها شعارهایی در مورد لزوم پایان جنگ و پرداختن به مسائل داخلی دیده می شد.

و آخرین تصویر امروز مربوط به ادامه مشکلات مردم کشورهای جنوب شرقی آسیا به سبب ادامه بارش باران و جاری شدن سیل است.

بیش از یک ماه است که مردم کشورهایی چون فیلیپین و ویتنام با سیل دست به گریبان هستند و جاری شدن سیل مشکلات زیادی را به همراه داشته است.