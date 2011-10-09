11 هکتار مزارع گلستان مجهز به آبیاری تحت فشار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: در ابتدای سال 90، 50 هزار هکتار از اراضی زراعی استان برای اجرای طرح هدفگذاری شد.

وی اظهار داشت: در صورت محقق شدن آبیاری تحت فشار 50 هزار هکتار از اراضی استان سالانه شاهد صرفه جویی بیش از 250 میلیون متر مکعب آب در منابع استان خواهیم بود.

وی افزود : باید در تحقق این مهم سرعت کار افزایش یابد و صدا و سیما و جهاد کشاورزی استان همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.

استاندار گلستان همچنین از مدیران استانی خواست در خصوص جذب اعتبارات و منابع ملی تلاش بیشتری به خرج دهند و هفته ای یکبار برای پیگیری امور به تهران مراجعه داشته باشند.

استاندار گلستان گفت: هرگونه نیازی که نسبت به اجرای طرح سر شماری نفوس ومسکن وجود دارد، باید با نگاه پشتیبانی مدیران دستگاه اجرایی مرتفع شود.

قناعت افزود: همه دستگاههای اجرایی مستقر دراستان باید با در اختیار گذاشتن ظرفیت های خود نهایت همکاری را در برگزاری هرچه بهتر این سرشماری داشته باشند.



وی با بیان اینکه در برگزاری سرشماری باید همه نهادها سنگ تمام بگذارند عنوان کرد: باید با اعتماد سازی مردم در جریان کم وکیف کارها قرار بگیرند و اطلاعات لازم در خصوص طرح سرشماری به آنها داده شود.



وی اظهار داشت: فرآیند سرشماری باید به دقت انجام گیرد و شاخصها و آیتم هایی که مورد نظر مرکز آماراست به روز و مورد تایید آنان باشد.