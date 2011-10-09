گواهی پایان دوره تفسیر سوره حجرات برای 50 نفر از مبلغان شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برگزاری آزمون دوره آموزش تخصصی غیرحضوری تفسیر سوره مبارکه حجرات با حضور ائمه جماعات و مبلغان اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات که با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و انس هر چه بیشتر ائمه جماعات و مبلغان به عنوان یکی از اقشار تأثیر گذار جامعه با این کتاب آسمانی و سرمایه جاودانی بشریت برگزار شد، تعداد 50 نفر از مبلغان پذیرفته شده در آزمون، موفق به دریافت گواهی پایان دوره آموزش تخصصی غیر حضوری تفسیر سوره مبارکه حجرات شدند.

آزمون این دوره که دارای 20 سئوال چهارگزینه ای، از کتاب تفسیر نور مربوط به سوره مبارکه حجرات تألیف

حجت الاسلام محسن قرائتی بود، با حضور جمعی از روحانیان و مبلغان این شهرستان در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات برگزارشد.