مازندران از حیث فضای کتابخانه ای بیست و هفتم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کتابخوانی فاخر ترین فعالیت فرهنگی بوده و همه خدمات در حوزه های مختلف که منشا زحمات شبانه روزی مسئولان هستند به واسطه این شاخص مهم فرهنگی یعنی مطالعه و کتابخوانی است.

وی، تفکر را پایه مطالعه و تولید فکر دانست و افزود: تولید کتاب می تواند موجب زایش فکر و اندیشه و در خدمت فرهنگ جامعه باشد و یک جامعه متفکر، جامعه منتهی به سعادت دنیوی و اخروی است.

امامزاده با تاکید بر دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه مطالعه و کتابخوانی، مطالعه کتاب را در مازندران را در حالت قرمز اعلام کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: برای جلوگیری از خسران های بیشتر در زمینه فرهنگی، جامعه نیازمند باز اندیشی و تجدید نظر جدی و دست زدن به نهضت و جنبش فراگیر است.

وی بیان داشت: مازندران از لحاظ میزان امانت کتاب در رتبه پنجم قرار دارد ولی در شاخص فضای کتابخانه ای و منابع در کشور به ترتیب رتبه 27 و 23 کشور است.

امامزاده، از آمادگی کامل اداره کل کتابخانه های مازندران، جهت تجهیز منابع کتابخانه هلال احمر و همکاری مشترک با هلال احمر در فضای پرجاذبه سایبری خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران تصریح کرد: در این همکاری مشترک مسابقاتی در حوزه تخصصی هلال احمر برگزار و آن را در پرتال کتابخانه های استان قرار می دهیم.

امامزاده، به شبکه کتابخوانان حرفه ای با بیش از 500 هزار جلد کتاب اشاره کرد و افزود: ماهانه بیش از 80 هزار نفر به صورت آنلاین در این شبکه در مسابقات آنلاین شرکت می کنند که همه اعضا آن از چهره های متفکر کشور هستند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.