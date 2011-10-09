به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی و زمان بندی رقابت های تالو یازدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان در آنکارا مشخص شد و تالوکاران کشورمان از فردا (دوشنبه) به روی تشک می روند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، برنامه کامل تالوکاران کشورمان به شرح زیر است:



دوشنبه 18 مهر:

فرم چانگ چوان: احسان پیغمبری، تعداد شرکت کننده (103 نفر)، ساعت 8:30

فرم نن گون: فرشاد عربی، تعداد شرکننده (50 نفر)، ساعت 8:30

فرم تای چی چوان: شمیم مهدی پور، تعداد شدکت کننده (16 نفر)، ساعت 15:30



سه شنبه 19 مهرماه:

فرم نان چوان: فرشاد عربی، تعداد شرکت کننده (57 نفر)، ساعت8:30

فرم دائو شو: احسان پیغمبری، تعداد شرکت کننده (64 نفر)، ساعت 8:30

فرم تای چی جین: علی وطن خواه، تعداد شرکت کننده (35 نفر)، ساعت 19 و 30 دقیقه

فرم دائو شو: محبوبه کریمی، تعداد شرکت کننده (19 نفر)، ساعت19:30



پنجشنبه 21 مهرماه:

فرم نن دائو: فرشاد عربی، تعداد شرکت کننده (49 نفر)، ساعت 8:30

فرم تای چی چوان: علی وطن خواه، تعداد شرکت کننده (37 نفر)، ساعت 8:30

فرم تای چی جین: شمیم مهدی پور، تعداد شرکت کننده (16 نفر)، ساعت 19:30

فرم گون شو: محبوبه کریمی، تعداد شرکت کننده (14 نفر)، ساعت 19:30



جمعه 22 مهرماه:

فرم چانگ چوان: محبوبه کریمی، تعداد شرکت کننده (50 نفر)، -ساعت 8:30

دوئیلین زنان:

محبوبه کریمی و میترا عباسی ، تعداد شرکت کننده (13 تیم)، ساعت 8:30

دوئیلین مردان:

محسن احمدی، ابراهیم فتحی و نوید مکوندی، تعداد شرکت کننده( 17 تیم) ،ساعت 8:30



زمان های اعلام شده به وقت ترکیه است.