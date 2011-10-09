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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

ووشو قهرمانی جهان - آنکارا/

برنامه کامل تالوکاران در رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان مشخص شد

برنامه کامل تالوکاران در رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان مشخص شد

برنامه کامل تالوکاران کشورمان در رقابت های ووشو قهرمانی جهان در ترکیه مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی و زمان بندی رقابت های تالو یازدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان در آنکارا مشخص شد و تالوکاران کشورمان از فردا (دوشنبه) به روی تشک می روند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، برنامه کامل تالوکاران کشورمان به شرح زیر است:
 
دوشنبه 18 مهر:
فرم چانگ چوان: احسان پیغمبری، تعداد شرکت کننده (103 نفر)، ساعت 8:30
فرم نن گون:  فرشاد عربی، تعداد شرکننده (50 نفر)، ساعت 8:30
فرم تای چی چوان: شمیم مهدی پور، تعداد شدکت کننده (16 نفر)،  ساعت 15:30
 
سه شنبه 19 مهرماه:
فرم نان چوان: فرشاد عربی، تعداد شرکت کننده (57 نفر)، ساعت8:30
فرم دائو شو: احسان پیغمبری، تعداد شرکت کننده (64 نفر)، ساعت 8:30
فرم تای چی جین: علی وطن خواه، تعداد شرکت کننده (35 نفر)، ساعت 19 و 30 دقیقه
فرم دائو شو: محبوبه کریمی، تعداد شرکت کننده (19 نفر)، ساعت19:30
 
پنجشنبه 21 مهرماه:
فرم نن دائو: فرشاد عربی، تعداد شرکت کننده (49 نفر)، ساعت 8:30
فرم تای چی چوان: علی وطن خواه، تعداد شرکت کننده (37 نفر)، ساعت 8:30
فرم تای چی جین: شمیم مهدی پور، تعداد شرکت کننده (16 نفر)، ساعت 19:30
فرم گون شو: محبوبه کریمی، تعداد شرکت کننده (14 نفر)، ساعت 19:30
 
جمعه 22 مهرماه:
فرم چانگ چوان: محبوبه کریمی، تعداد شرکت کننده (50 نفر)، -ساعت 8:30
دوئیلین زنان:
محبوبه کریمی و میترا عباسی ، تعداد شرکت کننده (13 تیم)، ساعت 8:30
دوئیلین مردان:
محسن احمدی، ابراهیم فتحی و نوید مکوندی، تعداد شرکت کننده( 17 تیم) ،ساعت 8:30

زمان های اعلام شده به وقت ترکیه است.
کد مطلب 1428342

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