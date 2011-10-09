انجام 133 پرواز حج تمتع توسط "هما"

به گزارش خبرگزاری مهر، 1400 زایر استان کرمانشاه با انجام 3 پرواز هما به مقصد فرودگاه جده به مدت 2 روز اعزام می شوند. پروازهای هما در عملیات رفت حج تمتع از شانزدهم مهرماه سال جاری از دو ایستگاه تهران و تبریز آغاز شده است.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در عملیات سال جاری تعداد 52 هزار زایر سرزمین وحی را از 10 ایستگاه عملیاتی داخلی به عربستان اعزام می کنند.



از شروع عملیات اعزام زایران بیت ا... الحرام ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با انجام 133 پرواز مسافری، زایران شهرهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، اردبیل، تبریز، گرگان، شیراز، مشهد، بندرعباس و یزد را به کشور عربستان انتقال می دهد. دراین عملیات تهران و تبریز اولین ایستگاههای پرواز واردبیل آخرین ایستگاه عملیاتی "هما" در حج سال جاری هستند.



همچنین بر اساس توافقات انجام شده با عربستان سعودی در هنگام بازگشت جهت تسهیل در جابجایی حجاج، بار ایشان بطور مستقیم از هتل به فرودگاه انتقال خواهد یافت.



گفتنی است عملیات اعزام زائران بیت ا...الحرام از روز گذشته آغاز شده است و تا نهم آبان ماه سال جاری ادامه می یابد.