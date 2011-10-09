افزایش جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات ایمنی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر فراقی افزود: با توجه به پراکندگی نقاط روستایی کشور و کمبود تجهیزات مقابله با حوادث، ایجاد تشکیلات مناسب مدیریت بحران برای کاهش خسارات ناشی از وقوع حوادث و بلایای مختلف ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دهیاری ها در توسعه خدمات ایمنی و تحقق وظایف دهیاری ها جهت حفظ ایمنی و اطفای حریق در روستاهای کشور اظهار داشت: تاکنون سه برنامه برای ساخت و تجهیز پایگاه آتش نشانی در روستاهای کشور تنظیم و اجرا شده است.

فراقی ادامه داد: بر این اساس دهیاری های تجهیز شده در سطح کشور به تجهیزات آتش نشانی طی سه مرحله به 330 دهیاری رسیده و مطابق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در زمینه ضوابط ایجاد پایگاههای آتش نشانی روستایی، هریک از این پایگاه ها 10 روستای اطراف خود را نیز تحت پوشش قرار می دهد.