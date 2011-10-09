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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

افزایش جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات ایمنی در کشور

افزایش جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات ایمنی در کشور

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: شاخص جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات ایمنی و آتش نشانی به 7/8 درصد در شش ماهه اول سال 90 افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر فراقی افزود: با توجه به پراکندگی نقاط روستایی کشور و کمبود تجهیزات مقابله با حوادث، ایجاد تشکیلات مناسب مدیریت بحران برای کاهش خسارات ناشی از وقوع حوادث و بلایای مختلف ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دهیاری ها در توسعه خدمات ایمنی و تحقق وظایف دهیاری ها جهت حفظ ایمنی و اطفای حریق در روستاهای کشور اظهار داشت: تاکنون سه برنامه برای ساخت و تجهیز پایگاه آتش نشانی در روستاهای کشور تنظیم و اجرا شده است.

فراقی ادامه داد: بر این اساس دهیاری های تجهیز شده در سطح کشور به تجهیزات آتش نشانی طی سه مرحله به 330 دهیاری رسیده و مطابق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در زمینه ضوابط ایجاد پایگاههای آتش نشانی روستایی، هریک از این پایگاه ها 10 روستای اطراف خود را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

کد مطلب 1428345

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