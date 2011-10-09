راه اندازی معاونت امور بازنشستگان نیروی زمینی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) طی مراسمی باحضور سردار خالقی مسئول بازنشستگان سپاه، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و جعی از فرماندهان ومسئولین نیرو، معاونت امور بازنشستگان نیروی زمینی سپاه و دفتر کانون بازنشستگان راه‌اندازی شد.

در ابتدای این مراسم سرهنگ حسین معروفی مسئول معاونت تازه تاسیس امور بازنشستگان نیروی زمینی سپاه طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از تمامی کسانی که در راه‌اندازی این معاونت همکاری داشته‌اند، خدمت به بازنشستگان ونسل جبهه و جنگ را توفیق الهی خواند و گفت: این افتخار بزرگی است که در خدمت پیشکسوتان جهاد و شهادت هستیم و باید قدر این نعمت الهی را بدانیم.

سردار خالقی مسئول بازنشستگان سپاه دیگر سخنران این مراسم بود که پس از بیان تاکیداتی که از سوی فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر توجه ویژه به بازنشستگان سپاه، گفت: جنس سپاهی‌گری از جنس روحانیت است و پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن محدود به سن و سال خاص نیست و لذا وابستگی پاسداران بازنشسته به سپاه و سازمان همچنان باید محفوظ بماند.

وی افزود: امروز افراد توانمند و ارزشی بسیاری به دلیل بازنشستگی خارج از سپاه هستند که می‌شود از توان آنها استفاده کرد کما اینکه در گذشته در خیلی از صحنه‌ها از جمله فتنه 88 پاسداران بازنشسته برای ادای تکلیف وارد صحنه شدند و به خوبی عمل کردند.

مسئول بازنشستگان سپاه در ادامه تصریح کرد: رویکرد جدید سپاه آن است که تمامی امتیازات و خدماتی که به شاغلین پاسدار داده می‌شود برای بازنشستگان و خانواده آنان نیز منظور می‌شود.

خالقی با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری به بازنشستگان سپاه اظهار داشت: در جریان دیدار اخیر مقام معظم رهبری با جانبازان که صحنه‌هایی از آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، حضرت آقا در پاسخ به سؤال یکی از همراهان که فلسفه شش بوسه ایشان به هر یک از جانبازان را جویا شده بود فرموده بودند که اگر وقت داشتم هر یک از اینها را بیست بار می‌بوسیدم.

وی افزود: کار برای بازنشستگان سپاه بسیار ارزشمند است و جای برای کار دراین خصوص بسیار فراوان است.

در ادامه این مراسم سردار فروتن معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه بر آمادگی کامل فرماندهی نیرو و کلیه معاونت‌های ستاد بر کمک همه جانبه به معاونت نوپای امور بانشستگان تاکید کرد.

سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به عنوان آخرین سخنران مراسم، فلسفه توجه به بازنشستگان را صرفا مادی ندانست و گفت: دلجویی و توجه به شخصیت و حفظ کرامت پاسداران بازنشسته موجب امیدواری آنان شده و طبیعتا با برقراری ارتباط صحیح با بازنشستگان، موجبات وابستگی بازنشستگان با سازمان فراهم می‌گردد.

پاکپور نیز با اشاره به تاکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر حفظ وابستگی پاسداران بازنشسته به سازمان و سپاه خاطرنشان کرد: توجه حضرت آقا به این موضوع خاص سپاه است و همه باید در جهت تحقق منویات حضرت آقا تلاش کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: از این تشکیلات جدید توقع داریم که شبانه‌روز خدمت کنند تا بازنشسته‌ها احساس کنند سازمان به فکر آنهاست و مشکلات آنها را حل خواهد کرد.

