مرحله دوم اجرای قانون جمع آوری ماهواره در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دومین جلسه کمیسیون اجرای قانون جمع آوری تجهیزات ماهواره ای با حضور مسئولین استان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه هماهنگی لازم برای اجرای مرحله دوم طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره ای و اجرای قانون مربوطه انجام شد.

سردار چناریان با بیان اینکه در مرحله دوم منازل ویلایی که در آن تجهیزات مربوطه وجود دارد هم اعمال قانون می شود اظهارداشت: از مردم درخواست می شود که اگر در مجتمع مسکونی خود و یا در دیگر نقاط شهر چنین تجهیزاتی را مشاهده کردند حتما مراتب را اطلاع دهند.

این مسئول انتظامی کرمان ادامه داد: به منظور اجرای قانون جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره، برنامه ریزی مرحله ای صورت گرفته که جمع آوری این تجهیزات از مجتمع های مسکونی نخستین مرحله آن بوده است.

وی تصریح کرد: جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره از سایر مکان ها نیز در مراحل بعدی روند اجرایی این قانون قرار گرفته است.

سردار چناریان با تاکید بر غیر قانونی بودن استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره از مردم خواست هر چه بیشتر در این زمینه همکاری داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان کرمان ابراز داشت: نیروی انتظامی در راستای اجرای این قانون وارد شده و سایر دستگاه های مربوطه نیز از آن حمایت می کنند.

وی همچنین بیان داشت: بعد از پاکسازی هر منطقه و جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره، اگر فردی مجددا اقدام به استفاده از این تجهیزات کند، دستگیر و به مقامات قضایی معرفی خواهد شد.



