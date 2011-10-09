500 شهروند بابلی آموزش کمک های اولیه دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پورباقر افزود: در این مدت یکدوره آموزشی ویژه برادران در کارخانه ایران خودرو بابل برگزار و 30 نفر از پرسنل این کارخانه با حضور در این کلاس، آموزش هایی را با توجه به نیاز کاری خود فرا گرفتند.

وی افزود: برگزاری دوره آموزشی عمومی نجات ویژه برادران و با همکاری سازمان آتش نشانی و ایمنی بابل، بازآموزی ایمان و ایمنی در محل نمازجمعه بابل به همراه ارائه آموزش های امدادی نمازگزاران و توزیع بروشورهای آموزشی از دیگر اقدامات حوزه آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر بابل در سه ماهه تابستان سالجاری بوده است.

پورباقر افزود: در حوزه امداد و نجات، برنامه های خوبی نظیر برگزاری اردوی توان افزایی نجاتگران شرکت کننده در طرح امداد و نجات ساحلی، برگزاری اردوی توان افزایی تیم توانا با حضو 20 نفر از خواهران نجاتگر، اجرای طرح امداد و نجات ساحلی به مدت سه ماه در سواحل بابلسر، اعزام نجاتگران به مسابقات امداد ونجات استان، اجرا شده که تاثیرات موثر این برنامه ها را در فرآیند خدمت رسانی جمعیت هلال احمر شهرستان بابل شاهد بودیم.

وی اجرای طرح همای رحمت به مناسبت ماه مبارک رمضان جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار، اعزام نیروهای امدادی به قرارگاه دریایی ثامن الحجج سپاه بابلسر و حضور موثر در راهپیمایی روز جهانی قدس را از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر شهرستان بابل در حوزه امداد و نجات دانست.

گرامیداشت روز جهانی کودک در هلال احمر نکا

به مناسبت 16 مهر، روز جهانی کودک از سوی جمعیت هلال احمر شهرستان نکا، مراسمی با حضور غنچه های هلال مهدهای کودک این شهرستان در امامزاده حسن نکا برگزار شد.

در این مراسم شاد برنامه هایی نظیر اجرای سرود، شعر، نمایش، قرائت قرآن، دعا و برنامه های متنوع دیگری برگزار شد.

ویزیت رایگان ساکنان منطقه محروم کوهپایه سرا بندپی شرقی

بمناسبت هفته دفاع مقدس و با هماهنگی کمیته پزشکی گروه مهارت خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر بابل، یک نفر پزشک به همراه دو نفر امدادگر جهت انجام ویزیت رایگان به منطقه محروم کوهپایه سرا بندپی شرقی اعزام شدند.

در این برنامه 115 نفر از ساکنان روستا، توسط پزشک تیم اعزامی خانم دکتر نوروزیان ویزیت شده و داروهای مورد نیاز بصورت رایگان در اختیار بیماران قرار گرفت.

برگزاری مسابقه تنیس روی میز در جمعیت هلال احمر بابل

بمناسبت هفته دفاع مقدس، یکدوره مسابقه تنیس روی میز ویژه بانوان با هماهنگی کمیته ورزش گروه مهارت واحد داوطلبان جمعیت هلال احمر بابل برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که 14 نفر از بانوان داوطلب حضور داشتند، پس از انجام مسابقات بصورت دوره ای به سه نفر از برترین های این دوره از مسابقات به اسامی خانم ها عفت رازیان، فاطمه رستمی و فاطمه یعقوبی که به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.