طرح هوشمند سازی مدارس گلستان توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان افزود: این امر یکی از راهکارهای نظارتی اولیاء بر مدارس است.

وی شناسایی منابع اعتباری آن از مدیرکل بودجه معاونت برنامه ریزی استان را خواستار شد.

عیسی پایین محلی مدیر کل آموزش و پرورش گلستان و دبیر شورا ضمن عرض تبریک میلاد مبارک امام رضا (ع) به تبیین دستورات جلسه پرداخت و تاکید کرد: ساخت مدارس با الگوی معماری ایرانی اسلامی با توجه به آثار و ابنیه تاریخی استان مد نظر است.

قربانعلی شیرزاد مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان گزارشی از عملکرد و میزان پیشرفت فیزیکی و هزینه کرد پروژه های سفر های اول و دوم را تشریح کرد.

سوخت سرایی معاون پژوهش و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی از پروژه هوشمند سازی مدارس استان خبر داد.

وی از مزایای این طرح را سرعت، دقت و تعمیق در یادگیری برشمرد.