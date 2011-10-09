تامین اضطراری آب شرب روستاها نیازمند 170 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: اعتبار مورد نیاز جهت اقدامات اضطراری تامین آب شرب در راستای مقابله با بحران شدید خشکسالی و تکمیل پروژه های نیمه تمام در این زمینه را بیش از 170 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه استان در بخش تامین آب شرب روستایی شاخص بهره مندی روستاهای بیش از 20 خانوار باید طبق برنامه به بیش از 88درصد برسد که نیاز به تامین اعتبار است.

وی گفت: شرایط خاص اقلیمی و ساختار زمین شناسی این استان از طرفی باعث محدودیتهای جدی در خصوص وجود وتشکیل منابع پایدار زیرزمینی و سطحی وازسویی دیگر خشکسالی طولانی مدت و 11ساله اخیر نیز موجب افت شدید دشتها و منابع آبی زیرزمینی و سطحی شده است.

حمزه پوربا بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر آب شرب بیش از یک هزار روستا در سراسر این استان تحت تاثیر این خشکسالی قرار گرفته و شرکت آب و فاضلاب روستایی ناگزیر با انجام اقداماتی از قبیل آبرسانی سیار از طریق تانکر، راه اندازی دستگاه آبشیرینکن، حفر و تجهیز چاه های جدید وجیره بندی آب تلاش می کند این مشکلات را به حداقل برساند.

حمزه پور در این راستا یکی از راهکارهای اساسی مقابله با این پدیده، همراهی و همکاری مردم، مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود دانست و افزود: خشکسالی نیز به عنوان پدیده طبیعی مانند سایر بحرانها به کمک دانش، آگاهی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل کنترل است.

وی کاهش نزولات آسمانی، وجود گنبدهای نمکی در مسیر رودخانه ها را از دلایل تشدید خشکسالی و پایین آمدن سطح منابع آبی ذکر کرد و گفت: پدیده خشکسالی معضلی بزرگ برای تامین آب شرب مورد نیاز روستائیان است که احداث مجتمع های آب رسانی و آبشیرینکنها با توجه به واقع شدن هرمزگان در کرانه خلیج فارس می تواند در این راستا راهگشا باشد.