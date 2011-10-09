به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی با بیان اینکه ما در صدد هستیم مشکلات داوطلبان مقاطع تحصیلات تکمیلی را با راهکارهای مختلف از قبیل افزایش ظرفیت پذیرش و ایجاد فضای آموزشی بیشتر و با کیفیت مطلوب، برطرف کنیم، گفت: بخش دولتی و خصوصی در دولت نهم و دهم در بحث آموزش عالی فعالیت و رشد بسیار بالایی داشته اند و ما اکنون به دنبال دانشجویان کاردانی و کارشناسی برای تحصیل در دانشگاه‌ها هستیم که تا 4 الی 5 سال آینده به دنبال دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری برای تحصیل در دانشگاه‌ها‌ خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دانشگاهیان و مسئولان دانشگاهی با کمال افتخار در آموزش عالی کشور خدمت می کنند، گفت: 85 درصد فعالیت‌های آموزش عالی به نوعی بر عهده بخش خصوصی و یا با هزینه شخصی صورت می گیرد و در حال حاضر 37 نفر از مربیان دانشگاه آزاد اسلامی را در دانشگاه‌های دولتی به عنوان دانشجوی دوره دکتری پذیرفته‌ ایم.

معاون وزیر علوم خاطر نشان کرد: یک میلیون و 400 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند و وزارت علوم سعی می کند تا مربیان بیشتری از دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شوند.