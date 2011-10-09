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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

ملاباشی خبر داد:

تعداد صندلیهای خالی دانشگا‌هها به 300 هزار رسید

تعداد صندلیهای خالی دانشگا‌هها به 300 هزار رسید

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در سال گذشته 220 هزار صندلی خالی برای تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌ها موجود بود که این آمار امسال به 300 هزار صندلی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی با بیان اینکه ما در صدد هستیم مشکلات داوطلبان مقاطع تحصیلات تکمیلی را با راهکارهای مختلف از قبیل افزایش ظرفیت پذیرش و ایجاد فضای آموزشی بیشتر و با کیفیت مطلوب، برطرف کنیم، گفت: بخش دولتی و خصوصی در دولت نهم و دهم در بحث آموزش عالی فعالیت و رشد بسیار بالایی داشته اند و ما اکنون به دنبال دانشجویان کاردانی و کارشناسی برای تحصیل در دانشگاه‌ها هستیم که تا 4 الی 5 سال آینده به دنبال دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری برای تحصیل در دانشگاه‌ها‌ خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دانشگاهیان و مسئولان دانشگاهی با کمال افتخار در آموزش عالی کشور خدمت می کنند، گفت: 85 درصد فعالیت‌های آموزش عالی به نوعی بر عهده بخش خصوصی و یا با هزینه شخصی صورت می گیرد و در حال حاضر 37 نفر از مربیان دانشگاه آزاد اسلامی را در دانشگاه‌های دولتی به عنوان دانشجوی دوره دکتری پذیرفته‌ ایم.

معاون وزیر علوم خاطر نشان کرد: یک میلیون و 400 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند و وزارت علوم سعی می کند تا مربیان بیشتری از دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شوند.
کد مطلب 1428360

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