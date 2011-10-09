قرعه سخت برای مردان سانداکار/ بانوان ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی این مسابقات عصر امروز یکشنبه در سالن "آره نا آنکارا" برگزار شد و طی آن نمایندگان کشورمان بخش ساندا و در هر دو بخش مردان و بانوان رقبای خود را شناختند که با توجه به جدول و رقبا باید اذعان داشت ملی پوشان کشورمان کار دشواری در این دوره پیش رو خواهند داشت.

فردا در روز نخست این رقابتها تیم ایران دو نماینده دارد علی یوسفی در وزن 60- کیلوگرم ر دور نخست با نماینده مصر روبرو می شود و در صورت برتری در دور دوم با حریف چین مصاف خواهد داشت. محسن محمد سیفی در وزن 65- کیلوگرم دور نخست با نماینده اکوادور مبارزه می کند و در صورت برتری در دور دوم با برنده مسابقه مراکش و روسیه مصاف خواهد داشت.

سجاد عباسی هم در وزن 70- کیلوگرم ابتدا با ووشوکاری از لیبی مبارزه می کند و در صورت برتری به صماف برنده مبارزه فرانسه و فیلیپین خواهد رفت. در وزن 75- کیلوگرم "جواد آقایی" در دور نخست با سانداکاری از قزاقستان مصاف می دهد و در صورت برتری دور دوم با برنده مسابقه بلاروس و تونس بازی دارد.

امیر فضلی نماینده وزن80- کیلوگرم کشورمان با یک قرعه بسیار سخت مواجه شد و در مبارزه اول باید با "مسلم سالیکوف" قهرمان نامدار و عنوان دار روس مبارزه کند. فضلی در صورت برتری در دور دوم به نمانیده شیلی برخورد خواهد کرد.ضمن اینکه در وزن 85- کیلوگرم "حمیدرضا قلی پور" در دور نخست با نماینده مراکش بازی دارد و در صورت برتری در دور دوم با برنده مسابقه مصر و رومانی مبارزه خواهد کرد.

اما در بخش بانوان و در مبارزات سانادا در وزن 48- کیلوگرم الهه منصوریان دور اول به مصاف نماینده لبنان می رود. وی در صورت برتری باید با برنده دیدار ویتنام و مغولستان پیکار خواهد کرد. در جدول منصوریان نمایندگان چین با ترکیه و کره با مصر دیدار می کند.

مریم هاشمی در وزن 65- کیلوگرم نماینده سوئد را دور اول پیش رو دارد و سپس با ووشوکار روسیه را که با قرعه استراحت مواجه شده، مبارزه می کند. در وزن 70- کیلوگرم شهربانو منصوریان دور اول به مصاف نماینده ویتنام می رود و دور دوم حریفی از جمهوری چک را پیش رو خواهد داشت.

ملیحه فضلی هم در وزن 75- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت نماینده هند را پیش رو دارد. او سپس با برنده دیدار نمایندگان ایتالیا و کانادا پیکار می کند. این دوره از مسابقات از صبح فردا با حضور ووشوکارانی از 78 کشور جهان به میزبانی ترکیه در آنکارا آغاز می شود.