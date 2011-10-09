نبود صنایع تبدیلی بادام مشکل عمده چهار محال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرعنابستانی صبح یکشنبه در دومین همایش ملی بادام در این استان با اشاره به اینکه ارگانهای دولتی در راستای ایجاد صنایع تبدیلی و وابسته در استان از بخش خصوصی و سرمایه گذاران حمایت می کند، اظهار داشت: با ایجاد صنایع تبدیلی دراین استان می توان ارزش افزوده را افزایش داده و و از قشر کشاورز و تولید کننده محصولات نیز حمایت صورت گرفته و انگیزه را برای گشترش توسعه بادام بیشتر کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی اشتغال پایدار را در استان به همراه دارد، بیان داشت: سطح زیر کشت بادام در این استان بیش از 14 هزار هکتار است که از این میزان هکتار 60 درصد باغات به صورت آبیاری تحت فشارآبیاری می شوند.

عنابستانی بیان داشت: گسترش آبیاری تحت فشار درگسترش سطح زیر کشت کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد باغات استان در اراضی شیب دار وجود دارند، اذعان داشت: این استان از شیب بالا برخوردار است و 84 درصد زمینها در مناطق کوهستانی است و امکان تولید اراضی شیب ار بسیار زیاد است.

عنابستانی با اشاره به اینکه 15 هزار سطح زیر کشت بادام در استان وجود دارد، تصریح کرد: از این میزان سطح کشت 700 هکتار کشت دیم و 14 هزار و 300 هکتار کشت آبی در استان است.