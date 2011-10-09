مهریه های سنگین دلیل 85 درصد طلاقها

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تغییر نوع مهریه افزود: تعیین مهریه و در نظر گرفتن مهریه های سنگین و عجیب و قریب باعث شگفتی ، حیرت و تاسف تحلیل گران اجتماعی شده است.

این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: رقابت غیر منطقی بین دختران یک فامیل و یا خانواده و یا دوستان و همکلاسیها باعث شده اینگونه رفتارهای غیر متعارف در جامعه روند افزایشی پیدا کند.

به گفته ابهری،عدم آموزش مهارتهای زندگی، فاصله بین نسلی و عدم تفاهم والدین با فرزندان باعث شده جوانان کمتر نظریات والدین را در فرایندها یی مانند تعیین مهریه بپذیرند و به کار ببندند.

استاد دانشگاه شید بهشتی به پژوهش میدانی انجام شده توسط گروه آسیب شناسی بنیاد علوم رفتاری اشاره کرد و افزود: براساس این پژوهش که میان زوجهای جوان از ابتدای سال 88 تا پایان سال 89 صورت گرفت مشخص شد که 85 درصد زوجین در حال طلاق دارای مهریه های سطح بالا بودند.

وی گفت: این واقعیت نشان دهنده یک حقیقت تلخ است و آن اینکه میزان مهریه هیچگونه دلیلی برای دوام زندگی نبوده و در کنار مهریه نظام و مدیریت رفتاری برای یک زندگی موفق از ضرورتهای اساسی است.

