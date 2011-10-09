باستان شناسان ایتالیایی‌ در تخت جمشید، جیرفت، شهر سوخته و بیشاپور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که با هدف گسترش همکاری‌های علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه و دانشگاه‌های ایتالیا در حوزه‌ باستان‌شناسی برگزار شد، آغاز و ادامه‌ تحقیق و پژوهش در محوطه‌های باستانی تخت جمشید، بیشابور، جیرفت، شهر استخر، شهر سوخته، خراسان شمالی و محوطه‌ باستانی ایذه با همکاری هفت دانشگاه و مؤسسه‌ علمی ـ پژوهشی کشور ایتالیا انجام می‌شود.

بررسی سیستم آبیاری در بیشابور و شناسایی بناهای ساسانی و اسلامی در شهر استخر که تغییر کاربری داده‌اند، مبنای این همکاری‌هاست و در دیگر پایگاه‌ها نیز فعالیت‌های گذشته ادامه خواهد داشت. یافته‌های حاصل از فعالیت این دانشگاه‌ها، در ایران باقی می‌ماند.

دکتر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیا، ویتو مسینا از دانشگاه تورین، دکتر فونتانا از دانشگاه ساپینزا، جنیتو از مؤسسه‌ی IsIAO دانشگاه ناپل، بیشونه از مؤسسه‌ی ICEVO، کنستانتی از مؤسسه‌ ISIAO و ویتاله از مؤسسه‌ی IsIAO به ترتیب در حوزه‌های تخت جمشید، ایذه، شهر استخر، بیشابور، خراسان شمالی، شهر سوخته و جیرفت همکاری می‌کنند و دکتر کارلو چرتی رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در ایران نیز مسؤولیت ایجاد ارتباطات و هماهنگی‌های لازم با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های مورد نظر را برعهده دارد.