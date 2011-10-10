ابوذر قاسمیان دبیر دومین جایزه ادبی «چراغ مطالعه» درباره جدیدترین اخبار این رقابت ادبی که به میزبانی شهر شیراز برگزار می‌شود به خبرنگار مهر گفت: با پایان مهلت دریافت آثار در 31 شهریور ماه 513 اثر از پنج کشور ایران، آمریکا، کانادا، افغانستان و سوئد به دبیرخانه رسید.

وی داد: آثار داخلی از 29 استان و 64 شهر است که از بین همه آثار 40 داستان برگزیده مرحله اول که به عنوان چلچراغ جشنواره به بخش مسابقه راه پیدا خواهند کرد، اوایل آذرماه اعلام می‌شوند. سپس 10 برگزیده نهایی در دی ماه معرفی خواهد شد و از بین آنها یک نفر هم برگزیده اصلی خواهد بود.

دبیر جایزه «چراغ مطالعه» با اشاره به اینکه 10 داور قضاوت آثار را برعهده خواهند داشت، بیان کرد: مرحله اول 5 داور و مرحله دوم هم 5 داور خواهد داشت که هر مرحله داوران مخصوص خود را دارد ولی چند داور امسال با سال گذشته مشترک هستند.

قاسمیان در پایان اشاره کرد: نفر اول جایزه، نشان ادبی «چراغ مطالعه» را دریافت خواهد کرد و به نفرات اول تا سوم هم رویه زرین چراغ مطالعه و بسته‌های کتاب اهدا خواهد شد. برنامه‌ ویژه‌ای برای اختتامیه در نظر نگرفته‌ایم و جایزه افراد از طریق پست به دستشان می‌رسد.