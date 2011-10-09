اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از تشکیل نشست جدید کمیته ملی اصلاح قانون کار، فردا دوشنبه با حضور مقامات کارگری عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور خبر داد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در پی برگزاری نشست هایی در هفته های قبل، تلاش داریم تا در زمینه پیش نویس اصلاح قانون کار به یک جمع بندی و تعاملی دست پیدا کنیم.

علی بیگی با تاکید بر این مطلب که از هر یکی از کانون های عالی کارگری 2 تا 3 نفر در نشست مشترک حضور خواهند یافت، بیان داشت: طبق هماهنگی هایی که از قبل با مقامات کارگری کشور داشته ایم این نشست ها را برگزار خواهیم کرد.

به گزارش مهر، طی ماه های گذشته نشست هایی در شورای عالی کار، کمیته مشترک کارگران و کارفرمایان و کمیته ملی اصلاح قانون کار متشکل از نمایندگان کارگری کشور برگزار شده است.

با مطرح شدن مباحث و نظرات گوناگون از کم و کیف اصلاح قانون کار، تاکنون مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت نتوانسته اند به یک نتیجه واحدی در این زمینه دست پیدا کنند.