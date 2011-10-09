به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل، مسئولان و مدیران آموزش وپرورش مناطق 19 گانه شهر تهران از 13 مهرماه با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور از نزدیک با چکونگی خدمت رسانی به کاروانهای راهیان نور آگاه شدند.

سید علی یزدیخواه، در جلسه ای که در محل میعادگاه شهدای دوکوهه، برگزار شد، از برگزاری جلسات هماهنگی با سپاه استان و ناحیه های بسیج برای اعزام دانش آموزان تهرانی به یادمانهای عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی برای تقسیم کار با فرماندهان ناحیه های بسیج، برای اعزام دانش آموزان تهرانی طی روزهای آینده، افزود: امسال به همراه کاروانهای راهیان نور، راویان روحانی و مسئولان مدارس با ارائه بسته های فرهنگی، حضور خواهند داشت.

یزدیخواه با تأکید بر استقرار و پذیرایی مناسب کاروانها،‌ خواستار نظارت دقیق بر زمان ورود و خروج کاروانهای دانش آموزی شد.