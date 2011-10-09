کشت کلزا در اراضی کشاورزی استان قزوین آغاز شد

حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر زمان مناسب کشت کلزا را ماههای شهریور و مهر اعلام کرد و اظهارداشت: کلزا از جمله گیاهانی است که سازگاری زیادی برای کشت در اقلیم های مختلف و شرایط آب وهوایی استان قزوین دارد.

وی افزود: با توجه به اجرای موفقیت آمیز کشت مستقیم و بدون شخم در زمینه گندم، جو و ذرت، امسال در راستای طرح کشاورزی حفاظتی برای اولین بار کشت مستقیم کلزا بدون خاک ورزی در منطقه بوئین زهرا اجرا شد.

جلیلوند تصریح کرد: افزایش بازده آبیاری به دلیل عدم نیاز به آبیاری سنگین به عنوان خاک، آب، حفظ رطوبت و جلوگیری از تبخیر از سطح خاک در فواصل دوره آبیاری، کاهش تردد ماشین آلات کشاورزی از هفت تا 10 مرحله به یک مرحله، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک به میزان 30 درصد برای جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش ماده آلی خاک، استفاده بهینه از نزولات جوی با توجه به حفظ رطوبت را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

وی بیان کرد: یکی از دستاوردهای بسیار مهم طرح کشت مستقیم بدون خاک ورزی، کاهش مصرف سوخت و کاهش زمان آماده سازی بستر کشت است که این کار می تواند در کاهش هزینه تولید محصول بسیار موثر باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به ضرورت کشت کلزا هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 80 درصد نیاز روغن خوراکی کشور از طریق واردات تامین می شود که توسعه کشت این محصول نقش بسزایی در کاهش وابستگی به این ماده غذایی دارد.

وی یادآورشد: زارعت پاییزه کلزا و پتانسیل بالای تولید آن در مقایسه با سایر دانه های روغنی راه کاهش وابستگی به روغن و جلوگیری از واردات آن است.

جلیلوند تصریح کرد: با توجه به مستندات علمی و تجربیات چندین ساله کارشناسان و کشاورزان، کشت کلزا در تناوب با غلاتی مانند گندم، جو، ذرت علاوه بر مزایای کاهش جمعیت و تراکم علف های هرز کشیده برگ و کاهش بیماری های زراعت غلات، باعث افزایش تولید و پایداری عملکرد غلات پاییزه نیز می شود.

