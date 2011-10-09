سیدمرتضی هاشمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هنوز اتفاقات دقایق پایانی بازی فصل گذشته مقابل ذوب آهن اصفهان را هرگز فراموش نمی‌کنم زیرا بازی یک بر صفر برده را در زمان های تلف شده در میان غافلگیری دو بر یک باختیم، باختی که هرگز صبای قم مستحق آن نبود و سبب شد تا هفته های بعد از آن سختی های زیادی در لیگ دهم بکشیم.



وی اظهار داشت: بازی در مقابل ذوب آهن اصفهان در هفته دهم اهمیت خاصی دارد و انگیزه‌ تمام بازیکنان صبا را برای ارائه نمایشی بسیار خوب افزایش داده است اما در زمین مسابقه کاری را انجام می‌دهیم که کادر فنی صبای قم از ما انتظار دارند.



هافبک دفاعی تیم فوتبال صبای قم در ادامه با اشاره به اینکه وقفه لیگ فرصت خوبی برای ما بود تا بتوانیم روی نقاط ضعف خود کار کنیم، افزود: خوشبختانه وضعیت تیم بسیار خوب است و مشکل خاصی نداریم، ضمن اینکه همه بازیکنان‌ ما برای بازی مقابل ذوب آهن اصفهان کاملا آماده هستند.‌



وی در ارتباط با وضعیت تیم فوتبال صبای قم در دو هفته تعطیلی مسابقات لیگ برتر، ابراز داشت: ما در این مدت تمرینات خوبی برگزار کردیم و در یک دیدار دوستانه مقابل منتخب اسلامشهر نیز به میدان رفتیم که به ما کمک شایانی کرد تا از شرایط مسابقه خارج نشویم.



هاشمی زاده اظهار داشت: این وقفه به کادر فنی و بازیکنان صبای قم اجازه داد تا بعد از بازی سخت مقابل پرسپولیس تهران، روی نقاط ضعف‌ تیم به خوبی کار کنیم، ضمن اینکه تمرینات منظمی را هم پشت سر گذاشته‌ایم که امیدوارم از همین دیدار هفته دهم برابر ذوب آهن اصفهان از آنها نتیجه بگیریم.



وی در مورد دیدار روز جمعه با ذوب آهن اصفهان ابراز داشت: آنها یک تیم سخت‌کوش و با انگیزه هستند که تا این هفته نتوانسته اند همانند دو سه فصل اخیر نتیجه بگیرند ولی قطعا بعد از حذف از لیگ قهرمانان تمام حواس خود را معطوف لیگ برتر کرده اند و صبا باید با توان مضاعف مقابل این تیم قرار بگیرد.



هافبک سابق تیم های سپاهان اصفهان و استقلال تهران تصریح کرد: با آگاهی و شناخت خوبی که از ذوب آهن اصفهان داریم، سعی می‌کنیم با اجرای خواسته‌های کادر فنی تیم و ارائه بهترین بازی خود در این دیدار خانگی در مقابل هوادران خوب قمی، سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.



وی افزود: در چهار بازی گذشته که در خانه برابر حریفان برگزار کرده‌ایم، سه پیروزی و یک تساوی در کارنامه داریم و قطعاً در دیدار حساس مقابل ذوب آهن اصفهان نیز تلاش می‌کنیم، روند موفقیت‌ در بازی‌های خانگی را حفظ کنیم.



گفتنی است: با تغییر در زمان برگزاری دیدار تیم های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان، این دیدار که پیش از این قرار بود روز پنجشنبه 21 مهر برگزار شود، با یک روز تاخیر از ساعت 17 روز جمعه 22 مهر در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد.

