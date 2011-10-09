ایران کشوری پیشتاز در امداد رسانی به آسیب دیدگان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین درویش پور ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در حاشیه مراسم رژه نیروهای امداد و نجات استان مرکزی که در آستانه هفته کاهش بلایای طبیعی برگزار شد بیان داشت: ایران توانسته با امداد رسانی به موقع به هنگام بروز بحران در کشورهای مختلف دنیا در ردیف 10 کشور برتر دنیا در این بخش قرار بگیرد.

وی رتبه امداد رسانی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه را دوم عنوان کرد و افزود: برخورداری از امکانات امدادی و حضور به موقع در صحنه بحرانی از عوامل انتخاب ایران به عنوان کشورهای برتر دنیا در امر امدادرسانی است.

مدیرکل بازرسی و شکایات مردمی جمعیت هلال احمر کشور گفت: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران توانست با ارائه خدمات امدادی به مردم سیل زده پاکستان، مردم و مردم قحطی زده سومالی امداد رسانی به موقع و کامل را در دنیا به نمایش گذاشت.