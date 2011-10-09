اعلام آمار نظارت و بازرسی در خصوص احتکار و عدم اعلام موجودی در البرز

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ارزش ریالی پرونده های ارسالی به اداره کل تعزیرات حکومتی در حوزه احتکار و عدم اعلام موجودی طی شش ماه نخست امسال بالغ بر 150میلیارد ریال است.

نصرالله نصیری ادامه داد: نوع کالاهای احتکارشده و یا عدم اعلام موجودی مربوط به مواردی از قبیل گروههای کالایی مواد غذایی، مواد شوینده و میوه و مصالح ساختمانی بوده است.

وی عنوان کرد: برنج و شکر، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، پودرشوینده، آرد، مرغ منجمد، سیب، موز، پرتقال و انواع میلگرد و سیمان از دیگر موارد در این زمینه است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز یادآور شد: ارزش ریالی دقیق برگه گزارش بازرسی ارسالی به تعزیرات حکومتی نیز محاسبه شده است.

این مسئول گفت: برخورد با محتکران درراس برنامه های معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز قرار دارد.

نصیری گفت: این امر با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و همزمان با نوسانات فصلی قیمت برخی اقلام به ویژه کالاهای اساسی صورت می گیرد ضمن اینکه امیدواریم این رویه دنبال شود.