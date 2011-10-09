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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

پرهمت خبر داد:

تولیدات کشاورزی در سطح کشور چهار برابر شده است

تولیدات کشاورزی در سطح کشور چهار برابر شده است

شهرکرد -خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور با اشاره به اینکه طی مدت اخیر درصد افزایش سطح زیر کشت را در کشور شاهد بوده ایم، گفت: تولیدات کشاورزی در سالهای اخیر در سطح کشور چهار برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر پرهمت ظهر یکشنبه در دومین همایش ملی بادام در استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه سطح تولید در کشور چهار برابر شده است، اظهار داشت: محصول بادام یکی از استعداد های مهم این استان و کشور است.

وی افزود: در حال حاضر موضوع هدف گذاری نظام توسعه و رشد اقتصادی منابع و استعداد های به کار گرفته شده است.

پرهمت با اشاره به اینکه توسعه و تولید چهار برابری در استان مدیون به دانش و پژوهش در سطح کشور توسط اساتید و دانش پژوهان است، بیان داشت: تحقیقات در راستای بخش کشاورزی در سال های اخیر از ظرفیت و پتانسیلهای خوبی برخوردار بوده است.

 وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان نمونه درکشوردر هر هکتار 11 تن برداشت را داشته اند، اذعان داشت: تولید بادام در هر هکتار دو تن بوده که تولید کننده نمونه بیش از میزان مقرر تولید داشته است.

جهانگیر پرهمت با بیان اینکه تولید گندم آبی در هر هکتار چهار تن بوده است، تصریح کرد: تولید کننده نمونه گندم در هر هکتار 13 تن گندم را تولید را برداشت کرده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش تولید در راستای استفاده از ظرفیتهای علمی و فناوری است، تاکید کرد: در راستای تولید سالم باید به رکن تامین امنیت غذایی توجه ویژه صورت گیرد.

پرهمت گفت: در بخش تولید محصولات کشاورزی عمده نیاز، نیاز به دانش فنی  و علمی است. 

کد مطلب 1428396

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