به گزارش خبرنگار مهر، جواد داوری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدف فولاد ماهان از حضور در لیگ برتر بسکتبال قهرمانی در این مسابقات است و ما برای فتح جام قهرمانی می جنگیم . تیم تینا (فولاد ماهان )بازیکنان با تجربه ای چون اصغر کار دوست که در رقابتهای جام ملتهای آسیا عملکرد خوبی برای تیم ملی کشورمان داشت و همچنین بازیکنانی چون با بک نظافت ،محمد حسن زاده و بسیاری از بازیکنان که عضو تیم ملی جوانان کشورمان هستند را در اختیار دارد و برای کسب قهرمانی راهی مسابقات خواهد شد. ما تمرینات خوب و با برنامه ای را زیر نظر محسن صادق زاده سپری می کنیم و با حمایت کامل مدیران باشگاه ،به لطف خدا برای قهرمانی می جنگیم .

وی در مورد وضعیت آمادگی خود نیز تصریح کرد: آسیب دیدگی جزئی داشتم که بر طرف شد و از این بابت مشکلی برای همراهی تینا در رقابتهای لیگ برتر نخواهم داشت و من امیدوارم که در تمامی مسابقات تینا در اصفهان، سالن محل برگزاری مسابقه تکمیل شود تا بتوانیم با حمایت تماشاگران ماهانی در برابر حریفانمان موفق ظاهر شویم.

بازیکن تیم بسکتبال تینا اضافه کرد: ما هنوز تا کسب آمادگی و هماهنگی مورد نظر فاصله داریم که به نظرم با انجام بازی های تدارکاتی که برای تیم درنظر گرفته شده است به شریط مطلوب دست یابیم.

تیم بسکتبال تینا (فولاد ماهان سپاهان )برای اولین بار در رقابتهای لیگ برتر ایران حاضر خواهد بود و به همراه تیم ذوب آهن دو نماینده اصفهان در این مسابقات به حساب می آیند.