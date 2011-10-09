حقوق کودکان در فضای شهری تشریح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز جعفری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره بسیار زیبا است، گفت: جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر می‌تواند استعدادها را کشف و آنها را برای آینده کشور شکوفا کند.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره باید به زبان کودکان باشد، افزود: شهر دوست‌دار کودک یا شهری که کودک را دوست داشته باشد، اگر با فضا و حال و هوای کودکی شکل بگیرد، چشم‌انداز وسیعی خواهد داشت.

جعفری تصریح کرد: آنچه را که برای کودکان انجام می‌دهیم مانند نقشی است که بر سنگ می‌ماند. این اقدامات در ذهن کودکان حک می‌شود و در آینده نتایج آن بروز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه عنوان جشنواره و شعار آن بسیار زیبا است، اظهار داشت: شهر دوست‌دار کودک و کودک دوست‌دار شهر هر دو عناوین زیبایی هستند و ما اگر برای آینده سرزمین و پایتخت خود فکر می‌کنیم باید بدانیم که آینده را همین کودکان می‌سازند و باید برای آنها فکر کنیم و همه آنچه را نیازمند هستند، تدارک ببینیم.

به گفته جعفری، اینکه جشنواره در بحث‌های تربیتی متمرکز شده است نیز بسیار مفید است؛ چرا که مهم‌ترین دوره تربیت همین دوره است و کودک مانند یک نهال در اختیار مربی است.

وی تاکید کرد: باید جشنواره را با زبان هنر نهادینه کنیم و همه مفاهیم را با استفاده از نقاشی، شعر، تئاتر و حتی با همراهی کودکان به ذهن آن‌ها منتقل کنیم و در این صورت حتی می‌توان استعدادیابی کنیم تا خانواده‌ها در این جشنواره استعداد فرزندان خود را کشف کنند و راه آینده آنها را پیدا کنند.