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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

یک نماینده مجلس:

حقوق کودکان در فضای شهری تشریح شود

حقوق کودکان در فضای شهری تشریح شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری باید با برگزاری این جشنواره مراوده فردی با کودک را به یک مراوده اجتماعی تبدیل و حقوق کودک را در فضای شهر تشریح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز جعفری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره بسیار زیبا است، گفت: جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر می‌تواند استعدادها را کشف و آنها را برای آینده کشور شکوفا کند.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره باید به زبان کودکان باشد، افزود: شهر دوست‌دار کودک یا شهری که کودک را دوست داشته باشد، اگر با فضا و حال و هوای کودکی شکل بگیرد، چشم‌انداز وسیعی خواهد داشت.

جعفری تصریح کرد: آنچه را که برای کودکان انجام می‌دهیم مانند نقشی است که بر سنگ می‌ماند. این اقدامات در ذهن کودکان حک می‌شود و در آینده نتایج آن بروز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه عنوان جشنواره و شعار آن بسیار زیبا است، اظهار داشت: شهر دوست‌دار کودک و کودک دوست‌دار شهر هر دو عناوین زیبایی هستند و ما اگر برای آینده سرزمین و پایتخت خود فکر می‌کنیم باید بدانیم که آینده را همین کودکان می‌سازند و باید برای آنها فکر کنیم و همه آنچه را نیازمند هستند، تدارک ببینیم.

به گفته جعفری، اینکه جشنواره در بحث‌های تربیتی متمرکز شده است نیز بسیار مفید است؛ چرا که مهم‌ترین دوره تربیت همین دوره است و کودک مانند یک نهال در اختیار مربی است.

وی تاکید کرد: باید جشنواره را با زبان هنر نهادینه کنیم و همه مفاهیم را با استفاده از نقاشی، شعر، تئاتر و حتی با همراهی کودکان به ذهن آن‌ها منتقل کنیم و در این صورت حتی می‌توان استعدادیابی کنیم تا خانواده‌ها در این جشنواره استعداد فرزندان خود را کشف کنند و راه آینده آنها را پیدا کنند. 

کد مطلب 1428401

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