مدیر جدید امور حقوقی شرکت ملی نفت منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز با صدور حکمی محمود رضا فیروزمند را به عنوان مدیر جدید امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

بر این اساس این انتصاب جدید در سطح شرکت ملی نفت به دنبال استعفای پیام بطحایی مدیرسابق امور حقوق و قراردادهای شرکت ملی نفت انجام شده است.

محمود رضا فیروزمند دارای مدرک تحصیلی دکترا در رشته حقوق تجارت نفت و انرژی از مرکز حقوق و سیاستگزاری انرژی، دانشگاه داندی بریتانیا است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق بین الملل عمومی را از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اخذ کرده است.

فیروزمند پیش ازاین، استاد مدعو انستیتو مهندسی نفت تهران، استاد مدعو دانشگاه امام صادق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و استاد یار دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت بوده است.

مدیر جدید امور حقوق و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران همچنین دارای سوابقی به عنوان کارشناس ارشد حقوقی و نیز کارشناس روابط عمومی می باشد، وی به مدت یک سال نیز کارمند روابط عمومی پالایشگاه آبادان بوده است.