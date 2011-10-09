مس کرمان به شانس نیاز دارد/ آمادگی بازیکنان مس

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرفنی مس کرمان با اشاره به اینکه برخلاف برخی دوستان به شانس و اقبال در فوتبال اعتقال دارم گفت: به نظر می رسد مس برای کسب سه امتیاز به شانس نیاز دارد.