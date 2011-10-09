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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

کهندل:

مس کرمان به شانس نیاز دارد/ آمادگی بازیکنان مس

مس کرمان به شانس نیاز دارد/ آمادگی بازیکنان مس

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرفنی مس کرمان با اشاره به اینکه برخلاف برخی دوستان به شانس و اقبال در فوتبال اعتقال دارم گفت: به نظر می رسد مس برای کسب سه امتیاز به شانس نیاز دارد.

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگارمهر در کرمان اظهارداشت: برای خروج مس کرمان از بحران نیاز به یک برد داریم که جدا از بازی خوب باید شانس هم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: یک ماه بیشتر نیست که بلاژویچ با تیم مس کرمان کار می کند و نیاز به زمان بیشتری برای شناخت از تیم دارد.

وی افزود: مصدومیت بازیکنانی چون سیفی و کوشکی به تیم ضربه زد و بازیکنان نیز باید بیش از این با تیم هماهنگ باشند هرچند که دارند تلاش خودشان را می کنند.

کهندل ادامه داد: اگر بازی امروز با سپاهان را ببریم از بحران خارج می شویم با توجه به اینکه سپاهان بازیکنانی چون عمادرضا و حسینی بنگر را ندارد فرصت خوبی است که در خانه خود و باحمایت هوادارانمان بازی را ببریم.

وی ادامه داد: بلاژویچ و بازیکنان مس کرمان ارتباط خوبی دارند و کادر فنی مس نیز همیشه بهترین برنامه تمرینی را با تیم دارد.

کد مطلب 1428407

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