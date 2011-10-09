۸۷ درصد مرسولات پستی قم در حوزه نشر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رحیمی در نشست خبری که ظهر یکشنبه در آستانه روز جهانی پست برگزار شد، با تأکید بر اینکه رسالت پست در قم یک رسالت فرهنگی است تشریح کرد: از آنجا که شهر قم، مرکز نشر دین و آیین علوی است، به موازات منویات مراجع عظام تقلید و حوزه علمیه رسالت اداره پست استان سنگین و فرهنگی است و خدمات ما بسیار مهم و معنوی جلوه می‌کند.



مرسولات پستی قم بالا‌تر از سرانه کشوری



وی با ارائه گزارش ۶ ماهه سال جاری با بیان اینکه سرانه ترافیک مرسولات پستی کشور 4.9 درصد است، اظهار داشت: سرانه ترافیک مرسولات پستی استان قم با 6.2 درصد بالا‌تر از سرانه کشوری است و بیش از ۶ میلیون و ۹۶۴ هزار مرسوله پستی نیز از استان قم به سایر شهر‌ها و دیگر کشور‌ها ارسال شده است.



مدیرکل پست قم میزان مرسولات وارده به استان را ۵ میلیون و ۱۶۴هزار فقره اعلام کرد و افزود: از نزدیک هفت میلیون مرسوله‌ای که ارسال کرده‌ایم 7.3 درصد سفارسی، ۱۳ درصد پیشتاز، یک درصد امانی و مابقی مرسولات عادی و بیشتر درحوزه نشر دینی و مطبوعات بوده است.



ارزان‌ترین تعرفه پستی کشور در قم



رحیمی با تاکید براینکه تعرفه پستی قم از دیگر استان‌ها ارزان‌تر است، گفت: به دلیل اینکه اغلب بسته‌های ارسالی در حوزه فرهنگی - دینی است، تنها ۲۰ درصد از هزینه تمام شده را از مشتریان اخذ می‌کنیم. درحالی که در دیگر شهر‌ها بیش از ۴۰ درصد قیمت تمام شده را دریافت می‌کنند.



وی با بیان اینکه درحوزه خدمات الکترونیکی نیز در بیش از ۱۲هزار فقره ورود مرسوله به قم داشته‌ایم، گفت: خوشبختانه قم در معاملات اینترنتی درکشور پیشتاز است و بیش از ۱۹ هزار فقره صدور مرسوله در سطح کشور توزیع شده است.



راه اندازی بازارچه الکترونیکی



مدیرکل پست قم از راه اندازی بازارچه الکترونیکی (e-bazar) خبر داد و گفت: بازارچه خرید و فروش اینترنتی امن و مطمئنی با مجوز رسمی از سازمان بازرگانی توسط شرکت پست راه اندازی شد که خوشبختانه با اقبال موسسه‌های دینی و نهادهای حوزوی روبرو شده است.



رحیمی با بیان اینکه درسال جاری بیش از ۶۵ هزار اظهارنامه مالیاتی توسط دفاتر پیشخوان دریافت و از طریق شبکه پستی به اداره امور مالیاتی استان ارائه شد، افزود: اداره کل پست ویترین ارتباطی ادارات و دستگاه دولتی با مردم است وکارهای پستی بسیاری از آنها را برعهده گرفته است.



وی از راه اندازی نمایشگاه تخصصی تمبر در یک ماه گذشته خبر داد و افزود: یکی از استراتژی‌هایی که شرکت پست کشور برای ارتقای کیفی خدمات دهی و احقاق شعار کیفیت و نظارت در پست و کسب درآمد بیشتر انجام می‌دهد اختصاص کارت امتیازی BSC برای استفاده از نظریه‌های جمعی از کار‌شناسان برجسته کشوری در حوزه‌های مختلف ارتباطی است.



شرکت پست، امین و خدمتگزار مردم



مدیرکل پست قم با اشاره به اینکه جهت ایجاد امنیت برای خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی کار توزیع مرسولات برعهده کارکنان رسمی اداره پست است، ادامه داد: ۶۵ نفر از کارکنان رسمی اداره پست مسئولیت تمبر، کدگذاری و نظارت بر بخش اداری و مبادلات مختلف را برعهده دارند.



راه اندازی دانشگاه ویژه شرکت پست



رحیمی از راه اندازی دانشگاه جامع علمی - کاربردی پست خبر داد و گفت: اداره کل پست استان قم جهت ارتقای سطح کارکنان و خانواده پست و دیگر علاقمندان مرکز آموزشی را در سطح کاردانی و در آینده کار‌شناسی تحت نظارت مرکز جامع علمی - کاربردی استان و مرکز آموزش پست در رشته‌های تخصصی بویژه ICT راه اندازی کرده است.

