ناپیداری اقتصادی واحدهای تولیدی مازندران را دچار چالش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت بدهکاران بانکی دارای معوقه در بانک ملت استان اظهار داشت: کمیته استانی برای پیاده سازی و نظارت دقیق ماده 28 قانون بودجه سال 90 تشکیل شده است.

وی افزود: اکثر قریب به اتفاق مدیران واحدهای تولیدی مازندران نگران و مضطرب بوده و بسختی کار می کنند در عین حال مجبورند با همه این اوصاف حق و حقوق کارگران خود را بپردازند.

عشریه افزود: اگرچه دولت در گذشته تسهیلات خوبی را به واحدها تخصیص داده بود، اما شرایط ناپایدار اقتصادی آنها را دچار چالش های سختی کرده است.

وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی مشتریان خوب بانکها در گذشته بوده و عمده سود و سپرده های بانکها متعلق به این واحدها است و درشرایط فعلی، سود بانکها قابل توجه بوده و دستشان بازتر و امکان انعطاف آنها بیشتر است.

عشریه افزود: مدیران و صاحبان واحدها معتقدند که بانکها شریک خوبی در حال حاضر برای آنها نبوده و در این شرایط سخت اقتصادی بدنبال منافع خود هستند.

وی بیان داشت: توقع داریم جلسات با مسئولان و مقامات بانکی، خروجی مثبت و قابل قبولی داشته باشد، تا بتوانیم جواب قانع کننده ای برای اعضاء داشته باشیم و در نهایت تشکلها حفظ و صیانت شوند.

عشریه با اظهار تاسف گفت: نشاط و پرکاری در گذشته در شهرکهای صنعتی استان مشهود بوده، اما متاسفانه، رخوت و سستی در شهرکهای صنعتی دیده می شود.

به گزارش مهر، مدیران حاضر در این جلسه برخوردهای متناقض مدیران بانکها را غیر عادلانه دانسته و نسبت به تبعات بیکاری کارگران کارخانجات، هشدار دادند.

آنان اعلام داشتند: پیش بینی چنین وضعیتی برای صاحبان بنگاهها امکان پذیر نبوده بنابراین دولت باید برای جبران ضرر و زیان واحدها اقدام عملی صورت دهد.

نمایندگان خانه صنعت و معدن و انجمنهای حاضر در نشست همگی خواستار حذف پنج درصد پیش دریافت بابت اجرای ماده 28 در بودجه سال 90 توسط بانک ملت و خارج کردن بدهکاران بخش تولید از سرفصل مطالبات معوق شدند.