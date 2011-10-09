تلفات حوادث رانندگی در کردستان تنها دو درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عارف قادرزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان افزود: با وجود وضع قوانین جدید راهنمایی و رانندگی و کنترل بیشتر جاده ها توسط پلیس در شش ماهه اول سال گذشته در اثر تصادفات درون شهری 47 نفر کشته شده اند که این میزان در سال جاری 46 نفر بوده است .

وی اظهار داشت: در طول سال علاوه بر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی، برنامه هایی از قبیل ارتقای آموزش های همگانی، اطلاع رسانی، توسعه فرهنگ ترافیک و کنترل مناسب جاده های مواصلاتی توسط نیروهای راهور به اجرا درآمده که متاسفانه به دلیل عدم همکاری مردم موفق به کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از این حوادث نشده است .

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان همچنین با اشاره به آمار تلفات منجر به فوت شهری ادامه داد: استان کردستان تنها استانی در کشور است که به طور متوالی در 5 سال گذشته روند کاهشی تصادفات درون شهری داشته و وضعیت اجرای قانون و رعایت مقررات درون شهری توسط رانندگان افزایش داشته است .

سرهنگ قادرزاده یادآور شد: باتوجه به اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود هشت هزار خودرو و سه هزار موتور سیکلت جدید شماره گذاری شده اند اما با ارتقای فرهنگ ترافیک درون شهری مردم حوادث و تصادفات منجر به فوت کاهش چشمگیری داشته است .

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 80 هزار خودرو در سطح شهر سنندج در حال تردد هستند و این تعداد سالیانه 10 درصد افزایش می یابد در حالی که در طول شش ماهه نخست امسال تنها 10 درصد خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل خارج شده و این مسئله باعث افزایش ترافیک در خیابان های سنندج شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان به تخلفات درون شهری اشاره کرد و افزود: 50 درصد تخلفات و عاملان تصادفات درون شهری مربوط به عابران پیاده، 30 درصد مربوط به راکبان موتور سیکلیت و 20 درصد نیز مربوط به رانندگان خودروها است .

سرهنگ قادرزاده در ادامه بیان کرد: از زمان اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی تاکنون بیش از چهار هزار و 300 خودرو و 13 هزار موتورسیکلت در کردستان توقیف شده اند و برابر قانون با متخلفان برخورد شده است که از تعداد 80 نفر از رانندگان به دلیل رسیدن به حد نصاب نمره منفی تعیین شده گواهینامه آنان اخذ و پرونده تخلفشان در حال پیگیری است .

وی در پایان به نصب علائم راهنمایی در خیابان ها و معابر سطح شهرهای استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: راهنمایی و رانندگی تنها به عنوان راهنما و مشاور محل های نصب علائم هشداری و سرعت گیرها را انتخاب و به شهرداری اعلام کرده و وظیفه اجرایی آنها بر عهده شهرداری هاست.