راه اندازی مرکز تحقیقات بیماری سرطان از نیازهای اساسی پارس آباد است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره مؤسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان "آرزو" در پارس آباد افزود: امکان جراحی انواع بیماریهای سرطان در بیمارستان های این شهرستان مرزی وجود دارد.

وی به آمار بالای مبتلایان به بیماری سرطان در این شهرستان اشاره کرد و افزود: اکثر بیماران سرطانی این شهرستان با صرف هزینه های سنگین برای جراحی به تهران و یا مراکز استانها مراجعه می کنند و این در حالی است که تاکنون چندین عمل جراحی انواع سرطان در بیمارستانهای پارس آباد با موفقیت انجام شده است.

استفاده از سموم شیمیایی عامل مهم ابتلا به سرطان

فرماندار پارس آباد به استفاده بی رویه از سموم شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی هشدار داد و تاکید کرد: استفاده از سموم شیمایی بویژه سمپاشی هوایی ازعلل مهم ابتلا به سرطان گوارش است به همین خاطر سمپاشیهای هوایی از امسال محدود شده و به تدریج سمپاشی به روش پشتی و مبارزه بیولوژیکی جایگزین آن می شود.

وی فعالیت موسسه "آرزو" را در یاری به بیماران مبتلا به سرطان بسیار خوب توصیف و عنوان کرد: این مؤسسه مردمی با وجود تازه تاسیس بودن، از حمایت چشمگیر اقشار مردم و شرکتهای نیکوکار و خیر این شهرستان و مناطق مجاور بهره مند است.

کریمی از آحاد مردم خیر منطقه خواست، با کمکهای خود به این موسسه، مرکز خیریه را در کمک رساندن به بیماران سرطانی و رسیدن به اهداف متعالی و خداپسندانه خود مساعدت کنند.

رئیس هیات مدیره مؤسسه آرزو نیز در این جلسه گفت: "آرزو" به عنوان نخستین مؤسسه خیریه در سطح استان است که از سال 86 در این شهرستان و در زمینه کمک به بیماران سرطانی فعالیت می کند.

140 سرطانی در پارس آباد تحت حمایت قرار دارد

به گفته میر محمد تقی منصوری در حال حاضر حدود 140 نفر بیمار سرطانی در این منطقه تحت حمایت این مؤسسه قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون 200 بیمار سرطانی برای بهره مندی از کمک های "آرزو"به این مؤسسه خیریه مراجعه کرده اند، ابراز داشت: از این رقم، 25 نفر با کمکها وارشادات مؤسسه به طور کامل درمان شده است.

مدیرعامل مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پارس آباد نیز اظهار داشت: هم اکنون بیش از پنج هزار نفر در پارس آباد مغان و مناطق مجاور حامی این مؤسسه است.

سعید مجردی بیان داشت: حدود هزار و 500 نفر این رقم را فرهنگیان تشکیل می دهند که ماهانه مبالغی از حقوق آنان کسر و به حساب مؤسسه واریز می شود.

وی، میزان کمکهای جمع آوری شده را در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 380 میلیون ریال عنوان کرد و یادآور شد: در این مدت حدود 270 میلیون ریال به بیماران نیازمند کمک شده است.



