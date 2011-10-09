  1. استانها
  2. البرز
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

همزمان با دهه کرامت؛

16 مدرسه قرآنی در شهرستان طالقان افتتاح شد

16 مدرسه قرآنی در شهرستان طالقان افتتاح شد

طالقان - خبرگزاری مهر: معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان طالقان گفت: همزمان با آخرین روز دهه کرامت 16 مدرسه قرآن در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و در مقطع متوسطه در شهرستان طالقان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقابرابری معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان طالقان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این مدارس ، اهل قرآن و عاملان به آن را بهترین مردمان دانست و گفت: قاری قرآن مقام ارزنده دارد و قرآن قاریان خود را در روز قیامت شفاعت می‌کند.

آقابراری قرآن را کتابی ابدی و جهانی دانست و گفت: قوانین و مقررات، بهداشت، رفتارهای اخلاقی، تجارت، سیاست، دین، جرایم و مجازات، جنگ و دفاع و همه آنچه مربوط به زندگی بشری است را در‌بر دارد و ضامن وحدت اجتماعی‌ بین مسلمانان است.

معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان طالقان اظهار داشت : این مدارس با هدف انس و الفت هرچه بیشتر دانش‌آموزان با کتاب آسمانی قرآن و آشنایی آنان با آموزه‌های ارزشمند این کتاب مقدس افتتاح شده اند.

 در آیین بهره‌برداری از این مدارس قرآن که  در مدرسه قرآن شهید بهشتی  برگزار شد، جمعی از دانش‌آموزان به اجرای برنامه‌های قرآن پرداختند.

کد مطلب 1428420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها