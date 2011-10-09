16 مدرسه قرآنی در شهرستان طالقان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقابرابری معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان طالقان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این مدارس ، اهل قرآن و عاملان به آن را بهترین مردمان دانست و گفت: قاری قرآن مقام ارزنده دارد و قرآن قاریان خود را در روز قیامت شفاعت می‌کند.

آقابراری قرآن را کتابی ابدی و جهانی دانست و گفت: قوانین و مقررات، بهداشت، رفتارهای اخلاقی، تجارت، سیاست، دین، جرایم و مجازات، جنگ و دفاع و همه آنچه مربوط به زندگی بشری است را در‌بر دارد و ضامن وحدت اجتماعی‌ بین مسلمانان است.

معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان طالقان اظهار داشت : این مدارس با هدف انس و الفت هرچه بیشتر دانش‌آموزان با کتاب آسمانی قرآن و آشنایی آنان با آموزه‌های ارزشمند این کتاب مقدس افتتاح شده اند.

در آیین بهره‌برداری از این مدارس قرآن که در مدرسه قرآن شهید بهشتی برگزار شد، جمعی از دانش‌آموزان به اجرای برنامه‌های قرآن پرداختند.