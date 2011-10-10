دکتر مهدی مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ISI را یکی از نهادهای استنادی در جهان دانست و افزود: این نهاد مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در برخی از مجلات علمی معتبر را Index یا نمایه می کند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سایر پایگاه های استنادی در دنیا، اظهار داشت: در کنار ISI پایگاه های استنادی دیگری چون "اسکوپوس" و در جهان اسلامی ISC وجود دارند که کلیه این پایگاه ها نهادهایی برای نمایه سازی مقالات علمی هستند.



وی در خصوص علمی و یا غیر علمی بودن پایگاه های استنادی خاطر نشان کرد: اعتبار و یا فاقد اعتبار بودن به پایگاه ها استنادی مربوط نمی شود بلکه میزان اعتبارات به مجلاتی مربوط می شود که مقالات در آنها منتشر می شود.



وی ادامه داد: از این رو وزارت علوم برای نمایه سازی مقالات در پایگاه های استنادی امتیازی قایل نمی شود و آنچه که از نظر ما مهم است کاربردی بودن مقالات تحقیقاتی و پژوهشی است.



مهدی نژاد در این زمینه توضیح داد: مقالاتی که علمی و کاربردی باشند، بیشتر به عنوان برترین مقالات شناخته می شوند و بیشترین تشویق ها و حمایتها را دریافت می کنند.



معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در عین حال با تاکید بر اینکه ایجاد پایگاه های استنادی از جمله فعالیت های علمی محسوب می شود، اضافه کرد: این پایگاه ها جایگاه های خاص خود را دارند و اینکه ادعا شود این پایگاه فاقد اعتبار است، صحیح نیست.