یوسف حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چهرههای مطرح و آیندهدار کاراته استان قم هم اکنون در تیم کاراته شهاب گازسوز قم فعالیت میکنند که در هفته نخست از پیکارهای لیگ آینده سازان کاراته باشگاههای کشور با تمام توان برابر تیمهای مدعی و نفرات مطرح آنها به میدان رفتند.
وی عنوان داشت: تیم کاراته آینده سازان قم در مسابقات این فصل لیگ کاراته باشگاههای کشور در حالی برای قهرمانی تلاش میکند که در این راه باید با تیم های مطرحی به رقابت بپردازد که دو تیم از این جمع را در هفته نخست شکست دادیم.
سرمربی تیم کاراته آینده سازان صنایع شهاب گازسوز قم در ادامه با اشاره به عملکرد تیمش در پیکارهای لیگ کاراته آینده سازان باشگاههای کشور اظهار داشت: در پیکارهای هفته نخست که روز جمعه در سالن شهید کبکانیان تهران به انجام رسید، مقابل حریفان خود دو پیروزی به دست آوردیم و تیم صنایع شهاب گاز سوز قم با اقتدار در کنار مدعیان جای گرفت.
وی بیان داشت: مسابقات هفته نخست از لیگ آینده سازان کاراته باشگاههای کشور سطح بسیار بالایی داشت و در این هفته کاراتهکاهای تیم شهاب گازسوز قم در دو دیدار خود مقابل تیمهای امید ارژن فارس و هیئت کاراته همدان بهترین مبارزههای خود را ارائه کرده و به نتایج خوبی برابر حریفان خود دست یافتند.
حسنی با اشاره به نتایج دیدارهای تیم آینده سازان کاراته شهاب گازسوز قم در مسابقات این هفته، یادآور شد: کاراتهکاهای ما در نخستین مسابقه خود برابر تیم کاراته هیئت همدان به میدان رفتند و در پایان رقابت در بخش کومیته، این تیم را با نتیجه 16 بر چهار شکست دادند.
وی تصریح کرد: دومین مسابقه ما در هفته دوم لیگ کاراته آینده سازان باشگاههای کشور برابر تیم کاراته امید ارژن فارس برگزار شد که در این مسابقه نیز تیم صنایع شهاب گاز سوز قم، با تلاش کاراتهکاران با استعداد خود، توانست تیم حریف را در پایان رقابت در کومیته تیمی و کاتای تیمی و انفرادی، در امتیاز تکنیک با نتیجه 21 بر هفت از پیش رو بردارد.
سرمربی تیم کاراته آینده سازان صنایع شهاب گازسوز قم اضافه کرد: تیم ما با ترکیبی از بهترینهای کاراته قم در این رده سنی عازم مسابقات لیگ کاراته آینده سازان باشگاههای کشور شده است و با هدف رسیدن به مقام قهرمانی این پیکارها برابر حریفان با تمام توان به میدان میرود.
وی با اشاره به نحوه برگزاری این پیکارها اظهار داشت: رقابتهای لیگ کاراته آینده سازان باشگاههای کشور با شرکت 14 تیم برگزار میشود که تیم کاراته صنایع شهاب گاز سوز قم در کنار تیم های دانشگاه آزاد اسلامی تهران، امید ارژن فارس، هیئت همدان، هیئت قزوین (الف)، هیئت قزوین (ب)، شهرداری زنجان، سرمایه گذاری اندیشه تهران، هیئت البرز، هیئت لرستان، جنوب شرق تهران، دخانیات گیلان و یکی دو تیم دیگر برای قهرمانی تلاش می کند.
حسنی در گفتگو با مهر:
صنایع شهاب گازسوز قم مدعی قهرمانی لیگ آینده سازان کاراته است
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم کاراته آینده سازان صنایع شهاب گازسوز قم از آمادگی کامل این تیم در پیکارهای لیگ کاراته آینده سازان باشگاههای کشور خبر داد.
یوسف حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چهرههای مطرح و آیندهدار کاراته استان قم هم اکنون در تیم کاراته شهاب گازسوز قم فعالیت میکنند که در هفته نخست از پیکارهای لیگ آینده سازان کاراته باشگاههای کشور با تمام توان برابر تیمهای مدعی و نفرات مطرح آنها به میدان رفتند.
نظر شما