مناطق تحت مدیریت محیط زیست آذربایجان شرقی به 9 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی ظهر یکشنبه در همایش محیط بانان و محیط یاران آذربایجان شرقی گفت: اراضی تحت مدیریت محیط زیست استان در سال 83 حدود 3.9 درصد بود که اکنون این رقم به 9درصد رسیده است.

به گفته وی، اراضی تحت مدیریت محیط زیست به پارک های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش اطلاق می شود.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت صیانت از محیط زیست، آن را وظیفه ای ملی دانست و گفت: با همه این اوصاف قبل از اینکه قوانین، گروه های انسانی را مکلف به حفظ محیط زیست کند، آموزه های دینی تکلیف را برای همه مشخص کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت دو هزار و 500 گونه گیاهی و 350 گونه جانوری در بانک ژن آذربایجان شرقی، اظهار داشت: احداث موزه تاریخ طبیعی و بانک ژن آذربایجان شرقی که با اعتبارات استانی صورت می گیرد تا سال 92 به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

رئیسی، احداث پژوهشکده فسیل شناسی شمالغرب کشور که از چند سال قبل به آفت فراموشی سپرده شده بود را یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در حوزه محیط زیست آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: ساخت این پژوهشکده که برای آن هفت میلیارد ریال اعتبار صرف می شود، در سال 91 به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین گفت: در سایه تلاش های دولت دو پارک ملی "کمتال" و "ارسباران" و مناطق حفاظت شده "دیزمار"، "کاغذکنان" و "سهند" به مناطق تحت مدیریت محیط زیست آذربایجان شرقی اضافه شده است.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به عزم جدی این اداره کل در ترویج همیاران محیط زیست، اظهار داشت: هم اکنون 400 محیط یار در 200 مدرسه از مراکز آموزشی تبریز تحت آموزش های خاص قرار گرفته و به عنوان ضلع سوم یگان حفاظت از محیط زیست عمل می کنند.

به گفته وی، هم اکنون هزار نفر به عنوان همیار محیط زیست فعالیت های مختلفی در پیشگیری از تخلفات داشته و با انتقال اخبار این حوزه، محیط زیست را یاری می کنند.

در ادامه این همایش، حجت الاسلام ابوالفضل عباسی ولایی، نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا طی سخنانی به تکریم خدمات محیط بانان در عرصه های زیست محیطی پرداخت.

در پایان این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و نام سه شهید عرصه صیانت از محیط زیست آذربایجان شرقی، از محیط یاران و محیط بانان نمونه این استان تجلیل شد.