تلاش می کنیم همه امور در راستای نقشه جامع علمی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه صفایی با بیان این مطلب افزود: برای آنکه بتوانیم به مقاصدی که در نظام جمهوری اسلامی و در حوزه علوم و فناوری تدوین کرده‌ ایم برسیم نقشه راه و برنامه‌ریزی لازم است. به‌همین دلیل ضرورت تدوین نقشه جامع علمی کشور در چند سال گذشته محسوس بود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: لذا در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم پیگیر تدوین این نقشه بودیم و روند تدوین آن را با حضور مسئولین مربوطه پی‌گیر بودیم تا نهایتاً اواخر سال گذشته نقشه جامع علمی کشور تصویب شد و ما عملاً‌ می‌بینیم که مقام معظم رهبری هم گام به گام در تدوین این نقشه نظارت مستمر داشته و آن را رصد می‌کردند.

وی افزود: اگر قرار است ما در سال 1404 به آن افق اهداف کلان پیشرفت در حوزه علم و فناوری کشور که ترسیم کرده‌ایم، برسیم که اصلی ترین هدف دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و موارد مختلفی از این دست، همه مستلزم ترسیم نقشه جامع علمی بود.

صفایی یادآور شد: در واقع این نقشه از اقدام جزیره‌ای مسئولین در حوزه علم و فناوری جلوگیری می‌کند و کمک می‌کند به این که مسئولین در این حوزه به‌صورت سیستماتیک و نظام مند عمل کنند و باتوجه به نقشه راهی که ترسیم شده گام بردارند که این هماهنگی باعث خواهد شد ما بتوانیم گام‌های بلندی را در راستای توسعه علم و فناوری در کشور برداریم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه علم و فناوری ما به شکل نظام مند نگاه می کنیم یعنی یک سیستم می‌تواند یک شکل فراسیستم و یک شکل خرده‌ سیستم داشته باشد و دارای سیستم‌های فرعی هم باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تحول در حوزه علم و فناوری و ایجاد نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها بدون داشتن چشم‌انداز کلان و داشتن نقشه راه علمی کشور میسر نخواهد بود و اسناد تحولی نیز در راستای نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است. این همخوانی باعث می‌شود که همه این اسناد در یک سامانه مرتب و منظم قرار بگیرند تا از اقدامات جزیره‌ای و منقطع جلوگیری شود و نقشه جامع علمی کشور الگوی ارزیابی در حوزه علم و فناوری است.