به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان در گردهمایی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان گفت: رشد، توسعه، نشاط و بالندگی جامعه بسته به فرهنگ آن جامعه است و فرهنگیان جامعه مهمترین نقش را در این زمینه ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه امر پیشگیری در علم جرم شناسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به بررسی اصول پیشگیری پرداخت و تصریح کرد: در پیشگیری وضعی با حفاظتهای مختلف می توان هزینه ارتکاب جرم را بالا برد تا جرم کاهش یابد اما بهترین شیوه پیشگیری اجتماعی، پیشگیری رشد مدار و یا محیط مدار است که در پیشگیری رشد مدار باید با دخالت در مراحل مختلف سنی، افراد را به نحوی تربیت کرد تا زمینه انحراف در آنها از بین برود.

رئیس کل دادگستری فارس استفاده از این شیوه علمی پیشگیری را تنها راه واکسینه شدن جوانان و عدم گرایش به جرم خواند و لازمه موفقیت در امر پیشگیری را اتصال حلقه های همکاری میان آموزش و پرورش و سایر نهادهای تأثیر گذار در امر فرهنگ، تعلیم و تربیت دانست.

وی افزود: با استفاده از ظرفیتهای موجود در دستگاه قضایی و بیان مصادیق جرم در جمع جوانان و نوجوانان و پاسخگویی به ابهامات و سئوالات قضایی دانش آموزان می توان گام مؤثری در پیشگیری اجتماعی و رشدمدار برداشت.

وی گفت: امروز رسالت بزرگ تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان بر عهده آموزش و پرورش است و این امر مهم یکی از رسالتهایی است که به عهده پیامبران بوده است.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز با اشاره به تهدید تهاجمات فکری و فرهنگی دشمن نسبت به اعتقادات و ارزش های مذهبی گفت: تقویت ارزشهای اعتقادی باعث شکست دشمنان خواهد شد زیرا اگر جامعه ای دارای اعتقادات مذهبی باشد به حدود الهی و ارزشهای مذهبی خود پایبند و متعصب خواهد بود.

حجت الاسلام جابر بانشی اقدامات برنامه ریزی شده دشمن در شیوع فساد و فحشا ترویج مواد مخدر و اقدامات اقتصادی بر علیه نظام ما را در حال استمرار خواند و افزود: برای مقابله با اقدامات شوم دشمن باید همه ابزارهای پیشگیری را به خدمت گرفت.